CCOO Extremadura exige a Educación reforzar el sistema público y mejorar las condiciones del profesorado

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha trasladado a la consejera de Educación, Sandra Valencia, un amplio paquete de demandas para reforzar la educación pública no universitaria, mejorar las condiciones laborales del profesorado y garantizar los recursos necesarios para una atención educativa de calidad en todos los centros. En un encuentro con la nueva titular de Educación de la Junta de Extremadura, los representantes sindicales han reclamado una planificación educativa que "sitúe a la red pública como eje vertebrador del sistema educativo extremeño".

Para ello, considera imprescindible "revisar los conciertos educativos allí donde existan plazas vacantes en centros públicos", así como evitar la supresión de unidades públicas "mientras se mantienen unidades concertadas innecesarias" y repensar las zonas de escolarización para favorecer la escolarización equilibrada en centros públicos.

La organización sindical reclama también una "protección específica" de la escuela rural y de los Centros Rurales Agrupados (CRA), de manera que "la bajada de natalidad no se utilice como excusa para cerrar unidades, agrupar cursos de forma indiscriminada o reducir líneas públicas", señala la federación sindical en una nota de prensa.

CCOO defiende plantillas "suficientes", presencia estable de docentes de Infantil y Primaria, refuerzo de especialistas, apoyos y servicios complementarios, así como transporte escolar que garantice el acceso real a todas las etapas, incluido Bachillerato y Formación Profesional.

Entre las principales reivindicaciones que han planteado, se encuentra la "reducción generalizada" de ratios en todas las etapas educativas, por lo que CCOO plantea avanzar hacia "grupos más reducidos, con especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que debe computar de forma reforzada para que la inclusión sea real", señala. Esta reducción debe ir acompañada, a su juicio, de "desdobles, codocencia, apoyos dentro del aula y refuerzos educativos, especialmente en centros masificados o de especial complejidad".

Organización de centros y modelo de plantillas

La Federación de Enseñanza reclama además una "revisión profunda" de la organización de los centros, para lo que aboga por negociar un nuevo decreto de convivencia, un nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento y medidas reales para reducir la burocracia que soportan equipos directivos y profesorado. También plantea una "mejora urgente" de Rayuela y de los procedimientos administrativos, con calendarios "más racionales que eviten concentrar la carga de trabajo en los momentos más críticos del curso".

Además, CCOO considera imprescindible abrir una negociación sobre el modelo de plantillas que necesita Extremadura, y en materia de atención a la diversidad, reclama más personal de orientación, servicios a la comunidad, PT, AL, tanto en los equipos de orientación generales como los equipos específicos, atención temprana, equipos específicos de TEA, trastornos graves de conducta, altas capacidades.

Además, solicita el sindicato la "dotación en plantilla de profesionales de servicios a la comunidad en centros de alta complejidad", así como "ratios máximas" para PT y AL, orientación estable en centros de Infantil y Primaria, y un orientador por cada 250 alumnos, así como una actualización de la catalogación de centros de difícil desempeño y CAEP.

Formación profesional

Respecto a la Formación Profesional, CCOO pide "corregir los problemas derivados de la implantación de la FP Dual", así como reforzar plantillas, reconocer la coordinación con reducción horaria suficiente y "garantizar que las materias sean impartidas por profesorado especialista cuando alcancen una carga lectiva suficiente".

Asimismo, se han solicitado mejoras en los centros y condiciones laborales del personal de centros que imparten enseñanzas de régimen especial, conservatorios, escuelas oficiales de idiomas, entre las que piden estabilización de sus plantillas y aumento de la red de centros públicos.

Homologación salarial y jornada de 35 horas

En el ámbito laboral, CCOO reclama la homologación salarial del profesorado extremeño con el de otras comunidades autónomas, la carrera profesional docente, la recuperación de la jornada de 35 horas, que repercuta en bajada de las horas de permanencia en el centro, la aplicación efectiva de las 23 horas lectivas en Infantil y Primaria y de las 18 horas en Secundaria, la reducción horaria para mayores de 55 años, el cobro de tutorías en todos los niveles y la recuperación de las pagas extraordinarias completas.

La federación sindical reclama también revisar la normativa de licencias y permisos, negociar una nueva regulación de itinerancias, acabar con el abuso de medias jornadas, planificar de forma plurianual las oposiciones, convocar nuevas plazas de catedráticos.

También demanda la revisión urgente de la normativa que regula al personal interino para la mejora de sus condiciones laborales, así como la derogación del decreto que establece los 280 días en activo para puntuar y cobrar el verano, y volver a establecer 165 días.

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Finalamente, y respecto al personal de apoyo educativo y no docente, CCOO reclama también su homologación salarial, jornadas completas, contratos anuales, sustituciones ágiles y dotaciones suficientes de ATE, intérpretes de lengua de signos, DUE, fisioterapeutas, personal de cocina, limpieza, conserjería, administración, educadores sociales y técnicos informáticos.