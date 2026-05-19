Extremadura reconocerá el Grado III+ a dependientes extremos: hasta 9.850 al mes sin límite de renta

Extremadura reconocerá el grado de dependencia III+ a enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras patologías graves, irreversibles y de rápida evolución. La medida, de implantación inmediata, permitirá acceder a prestaciones económicas específicas para atención domiciliaria o asistencia personal sin límite de renta, con cuantías que pueden alcanzar los 9.850 euros mensuales en los casos de mayor necesidad.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes un nuevo decreto ley que adapta en la región el marco creado a nivel estatal para reconocer las situaciones de dependencia extrema. El texto contempla un nuevo nivel de dependencia dentro del grado III para situaciones extremas, con necesidades de cuidado intenso y continuado. "Reconocemos los casos de extrema gravedad que necesitan una atención permanente", ha destacado la consejera portavoz, Elena Manzano.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa. / Juntaex

Desde 3.200 euros al mes

Los beneficiarios recibirán como mínimo una ayuda de 3.200 euros al mes para cubrir ayuda a domicilio o asistencia personal durante cinco horas al día. Esa cuantía podrá elevarse hasta los 9.859 euros mensuales cuando el paciente requiera atención domiciliaria durante las 24 horas.

Manzano ha subrayado que el copago será de "0 euros" para la persona dependiente y que no se valorará la renta para conceder la prestación. El número de horas se fijará en función de las necesidades de cada enfermo, de su situación familiar y de la evolución de la enfermedad.

Efecto retroactivo

La tramitación tendrá carácter prioritario. Las ayudas deberán resolverse en un plazo máximo de dos meses, por debajo de los tres meses previstos con carácter general en la normativa estatal para estos casos.

Las prestaciones se reconocerán además con carácter retroactivo desde el día de la solicitud o desde el inicio del servicio, cuando esta fecha sea posterior. Los certificados médicos que acrediten la fase avanzada o la situación de elevada complejidad se recabarán de oficio por el Sepad, siempre que la persona interesada haya dado su consentimiento.

Calidad de vida

La Junta mantiene también la ayuda anual para pacientes con ELA que no tengan reconocido ese grado de dependencia extrema. Esa prestación, impulsada en 2024, pasará de los 2.000 euros actuales a 4.000 euros anuales a partir de 2027.

El Ejecutivo autonómico ha defendido que este decreto refuerza su compromiso con la dependencia y con la mejora de la calidad de vida de los enfermos y sus familias. La medida llega en un contexto en el que las comunidades autónomas son las encargadas de gestionar las solicitudes dentro del sistema de cuidados, que se financiarán con aportaciones al 50% entre el Estado y la comunidad autónoma.

Según los datos facilitados por Manzano, En Extremadura hay actualmente 67 pacientes de ELA, y de ellos 22 serán reconocidos con este nuevo grado de dependencia III+. A ellos hay que sumar otras tres personas con enfermedades análogas de carácter irreversible.

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. / Juntaex

Rehabilitación psicosocial

El Consejo de Gobierno ha autorizado también la suscripción del concierto social para la prestación del servicio de rehabilitación psicosocial de personas con trastorno mental grave en el ámbito del SES entre 2026 y 2029, por un importe de 9,8 millones de euros.

Este recurso está orientado a la recuperación e integración social de personas con trastorno mental grave, con programas dirigidos a mejorar su autonomía, funcionalidad y calidad de vida. La intervención trabaja habilidades sociales, cognitivas y de la vida diaria, además de promover la inclusión social y laboral.

Noticias relacionadas

El modelo pone el foco en detectar y reforzar las capacidades de cada persona para facilitar una vida más autónoma, con la participación de la familia y del entorno cercano. Los centros de rehabilitación psicosocial, los pisos de apoyo y los centros de día funcionarán coordinados con el resto de dispositivos sanitarios y sociales que intervienen en el proceso.