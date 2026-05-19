Manzano avanza un incremento superior a los 500 millones en los presupuestos de la Junta de Extremadura para 2026

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha avanzado este martes que los presupuestos autonómicos de 2026 crecerán por encima de los 500 millones de euros. La cifra superará los 577 millones previstos en el borrador presentado en octubre de 2025 y después retirado, una mejora que la también consejera de Hacienda ha atribuido al aumento de la recaudación y a la revisión al alza de las estimaciones de ingresos en la región.

Manzano ha reiterado que las cuentas se conocerán "dentro de muy poco" y ha defendido que el Ejecutivo autonómico ha trabajado en la adaptación de las estructuras de la Junta antes de cerrar definitivamente el proyecto presupuestario. "Dijimos que iba a ser de manera inmediata (tras la formación de gobierno) y así va a ser", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Más margen presupuestario

La portavoz ha recordado que el proceso ha requerido ajustar la organización interna de la administración autonómica, una vez completados los cambios en la estructura de la Junta. Según ha defendido, el presupuesto permitirá reforzar "los servicios públicos de calidad", impulsar el desarrollo económico y avanzar en el crecimiento social de Extremadura.

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. / Juntaex

La cifra anunciada por Manzano mejora las previsiones iniciales. La portavoz ha explicado que, al elaborar las cuentas, la Junta ha constatado que la recaudación "está incrementando mucho" en la comunidad, por lo que la estimación definitiva será superior a la manejada en un primer momento.

El Gobierno regional mantiene así la previsión de presentar en breve el proyecto de presupuestos de 2026. Manzano ha insistido en que el documento está ya en su fase final y que la Junta dará a conocer "dentro de muy poco" unas cuentas que, según ha defendido, estarán orientadas a consolidar los servicios públicos y el desarrollo económico y social de la región.

Primeras medidas del pacto

El presupuesto autonómico de 2026 será la primera gran prueba del nuevo Gobierno de María Guardiola, el documento que traducirá en cifras las primeras decisiones del acuerdo de gobierno. Entre ellas figura la rebaja progresiva del IRPF en los dos primeros tramos de la tarifa autonómica, con una reducción de 0,25 puntos cada año de legislatura hasta alcanzar una bajada de un punto en 2029. Según los cálculos trasladados por Hacienda, esta medida tendrá un impacto de ocho millones de euros.

También se prevé incluir la reducción del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la compra de vivienda habitual. El acuerdo contempla bajar el tipo al 0,5% en las escrituras públicas de adquisición de vivienda, siempre que el inmueble no supere los 200.000 euros y los contribuyentes no rebasen determinados límites de renta: 30.000 euros en tributación individual y 55.000 en conjunta. Hacienda calcula para esta medida un impacto aproximado de 2,5 millones de euros.

A ese paquete se sumarán la ampliación de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para el grupo III de parentesco, la rebaja del tipo reducido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para determinados colectivos y medidas vinculadas a natalidad y vivienda.

Europa Press

Natalidad, tasas y ecotasa

El pacto fiscal también incluye una deducción autonómica en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos: 500 euros por el primero, 1.000 euros por el segundo y 1.200 euros por el tercero y siguientes. La deducción se aplicará en el periodo impositivo del nacimiento o adopción y en los dos años siguientes.

En vivienda, PP y Vox han acordado una deducción autonómica en el IRPF por adquisición de vivienda habitual para jóvenes menores de 36 años residentes en Extremadura, además del mantenimiento del sistema de avales ya vigente para facilitar el acceso a la financiación hipotecaria. También se prevén deducciones por rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler asequible, aunque esta medida aparece vinculada al presupuesto de 2027.

Junto a esas novedades, las cuentas recogerán medidas tributarias que ya estaban proyectadas en el presupuesto anterior y que suponían un impacto de unos 20 millones de euros, de los que 14 millones correspondían a la bajada de tasas y precios públicos. En ese paquete figuraban bonificaciones de tasas, una deducción por gastos veterinarios y la rebaja del 75% del canon de saneamiento.

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No todas las rebajas pactadas entrarán en vigor este año. La reducción de la llamada ecotasa que grava la producción energética, una de las medidas vinculadas al futuro de la central nuclear de Almaraz, quedará previsiblemente para 2027. El acuerdo PP-Vox contempla una rebaja del 30% anual hasta su desaparición al final de la legislatura, pero Hacienda ha defendido que el margen del presupuesto de 2026 no permite asumir ya esa caída de ingresos.