El MIR de médicos de familia deja a Extremadura entre los destinos menos elegidos del país hasta ahora

El proceso de adjudicación de plazas MIR vuelve a poner el foco sobre una especialidad decisiva para comunidades extensas y con fuerte peso rural como Extremadura. Según el informe de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la asignación de plazas de Medicina Familiar y Comunitaria avanza de forma muy desigual entre autonomías, provincias y unidades docentes.

El documento señala que la cobertura inicial es más elevada en territorios como Navarra, con el 62,5% de las plazas adjudicadas, Cantabria, con el 37,8%, y País Vasco, con el 37,4%. En el extremo contrario aparecen Castilla-La Mancha, Extremadura y Ceuta. La semFYC insiste en que estos datos no deben traducirse automáticamente como una falta de interés por la especialidad, sino como el reflejo de cómo está organizado territorialmente el sistema sanitario.

La elección MIR no se reparte igual

El informe identifica un patrón habitual en el arranque del proceso: las primeras adjudicaciones tienden a concentrarse en áreas urbanas, hospitales de referencia y nodos docentes ya consolidados. Después, la cobertura progresa hacia territorios más rurales o periféricos, donde la oferta puede estar más dispersa.

Ese comportamiento tiene especial importancia en una comunidad como Extremadura, donde la prestación sanitaria depende de una red territorial amplia y de profesionales capaces de garantizar continuidad asistencial lejos de los grandes núcleos. La Atención Primaria es, en ese esquema, la puerta de entrada al sistema para miles de pacientes.

La presidenta de la semFYC, Remedios Martín, ha señalado que "los datos del MIR deben interpretarse con responsabilidad y contexto". A su juicio, Medicina Familiar y Comunitaria no comparte las mismas características ni las mismas necesidades que otras especialidades porque da respuesta a un volumen asistencial muy elevado, mantiene presencia en ciudades y en el ámbito rural y asegura la continuidad de la atención centrada en las personas.

444 plazas adjudicadas en toda España

A fecha de 18 de mayo, Medicina Familiar y Comunitaria acumula 444 plazas adjudicadas sobre una oferta total de 2.544. Eso equivale a una cobertura estatal del 17,45%, según los datos recogidos por la semFYC en su primer análisis del proceso MIR 2026.

La sociedad científica subraya que Familia sigue siendo la especialidad con mayor volumen formativo del sistema y también la de mayor implantación territorial. Esa doble condición hace que las comparaciones con otras especialidades puedan resultar engañosas si no se ajustan por número de plazas, dispersión geográfica y necesidades asistenciales. El informe también pone el foco en Andalucía, Cataluña y Madrid, las tres comunidades con mayor volumen formativo del país.

Una especialidad de cohesión territorial

La semFYC compara Medicina Familiar y Comunitaria con Medicina Interna y Pediatría para explicar que, aunque las tres son especialidades generalistas, no responden a la misma lógica. Pediatría se vincula a redes de atención infantil y de alta complejidad; Medicina Interna refleja en mayor medida la organización hospitalaria; y Medicina Familiar actúa como una especialidad de cohesión territorial.

La sociedad científica plantea que el proceso MIR debe verse también como una herramienta de ordenación del futuro sanitario. No se trata solo de elegir destino formativo, sino de anticipar dónde estarán las capacidades profesionales que sostendrán la asistencia en los próximos años. También pide que las comparaciones entre especialidades tengan en cuenta el volumen de plazas ofertadas y la exposición territorial de cada una.

Otra de las cautelas es no interpretar el proceso únicamente desde las grandes ciudades. La semFYC considera necesario distinguir entre especialidades de concentración hospitalaria y especialidades de cobertura territorial, porque su comportamiento en la elección MIR no responde a las mismas dinámicas.

El documento, elaborado con motivo del Día Mundial de la Medicina de Familia, forma parte del Observatorio MIR semFYC y pretende aportar herramientas para un debate sanitario más riguroso.