Sanidad Pública
Terapia pionera en Extremadura para un tumor cerebral raro: la supervivencia a cinco años se duplica
El SES destinará 1,34 millones a aplicar campos eléctricos alternos en los hospitales de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia para pacientes que sufren glioblastoma
Extremadura incorporará por primera vez en la sanidad pública una terapia innovadora dirigida a pacientes con glioblastoma, un tipo de tumor cerebral considerado enfermedad rara y del que se diagnostican entre 30 y 40 casos al año en la región. El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) la contratación del suministro de transductores para aplicar la terapia de campos eléctricos alternos, conocida como Tumor Treating Fields, por un importe de 1,34 millones de euros.
La medida permitirá extender esta técnica a los hospitales de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, siempre bajo prescripción médica. Según ha explicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, el objetivo es asegurar que esta terapia llegue a todos los pacientes extremeños que puedan beneficiarse de ella.
Refuerzo al tratamiento convencional
La nueva terapia no sustituye a los tratamientos habituales, sino que actúa como complemento a la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. El sistema funciona mediante cuatro transductores adhesivos no invasivos, acompañados de un kit portátil, que emiten campos eléctricos de baja intensidad sobre el cuero cabelludo.
Estos campos interfieren en la división de las células tumorales y buscan mejorar la respuesta al tratamiento estándar. La técnica ya se ha aplicado a un primer paciente en Badajoz y ahora el SES la incorporará de forma organizada en los principales hospitales de la región.
Más supervivencia
Manzano ha destacado que los estudios realizados han registrado resultados positivos en supervivencia. Según los datos trasladados por la Junta, la media aumenta de 16 meses a 20,9 meses en los pacientes tratados con esta terapia añadida al tratamiento convencional. El beneficio también se aprecia a largo plazo. A los cinco años, la probabilidad de supervivencia pasaría del 5% al 13%, según las cifras expuestas por el Ejecutivo regional.
La Subdirección de Atención Especializada de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SES será la encargada de incorporar esta técnica en los hospitales de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. La contratación autorizada cubre el suministro de los transductores necesarios para aplicar el tratamiento a las personas usuarias del SES con glioblastoma de nuevo diagnóstico que cumplan los criterios clínicos.
- La cafetería de Marta Santos que ha puesto a Ciudad Jardín en el mapa gastronómico
- Rica Pancita ya tiene fecha de apertura en El Faro de Badajoz: croquetas gigantes y sabores internacionales
- Badajoz mantiene viva la tradición de San Isidro con una romería marcada por la convivencia familiar y el orgullo por las raíces
- Murdoku, el fenómeno editorial que arrasa en la Feria del Libro de Badajoz: 'Ya hemos vendido más de 100 ejemplares
- Roban las joyas de la Virgen de los Remedios de Fregenal de la Sierra (Badajoz): 'Han ultrajado lo más sagrado que tenemos
- Relevo en la directiva de la Sociedad Hípica Lebrera de Badajoz
- San Isidro quiere reconquistar Badajoz: así será este año la romería renovada en honor al patrón del campo
- Badajoz redescubre a Manuel Terrón Albarrán, el erudito que rescató el alma árabe de la ciudad