Más de 21.000 jóvenes fuman a diario en Extremadura, el mayor consumo del país

Más de 21.000 extremeños de 15 a 24 años fuman a diario, según el Observatorio Contra el Cáncer, que sitúa a la región con el mayor consumo de tabaco del país y alerta del avance de vapeadores y cachimbas entre jóvenes.

La cifra se ha puesto sobre la mesa este martes en Cáceres durante la jornada "Que no te vendan humo", organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en su sede provincial para abordar el impacto del consumo de nicotina y las nuevas formas de iniciación al tabaco.

El presidente de la AECC en Cáceres, Pedro Pastor, ha advertido de que Extremadura registra actualmente, según los datos manejados por la entidad, "el índice más alto de consumo de tabaco de España", con porcentajes superiores al 25% de la población.

Los datos presentados por la asociación elevan a más de 225.000 extremeños las personas que fuman a diario. Pastor ha vinculado esa cifra con un problema de salud pública que, a juicio de la entidad, exige más prevención, más acompañamiento y mensajes más claros para la población joven.

Vapeadores y cachimbas

Uno de los asuntos que más preocupa a los especialistas es el crecimiento de los vapeadores y cachimbas entre adolescentes y jóvenes. La AECC sostiene que estos dispositivos están favoreciendo una entrada temprana en el consumo de nicotina por la falsa percepción de que resultan menos dañinos que el tabaco convencional.

La jornada ha reunido a profesionales sanitarios, pacientes, representantes de la asociación y jóvenes vinculados a Proyecto Zero. El objetivo fue reforzar la prevención en una franja de edad especialmente sensible: la comprendida entre los 15 y los 24 años, donde la entidad cifra en más de 21.000 los consumidores diarios de tabaco en la región.

Ayuda para dejar de fumar

Pastor ha defendido la necesidad de mantener campañas de sensibilización, pero también de ofrecer apoyo directo a quienes quieren abandonar el consumo. La AECC recuerda que dispone de programas de acompañamiento para personas fumadoras que han decidido dejarlo.

"Queremos que la sociedad sepa que estamos aquí para ayudar, con el respaldo de sanitarios y pacientes que han vivido este proceso", ha señalado el presidente provincial de la asociación.

Arte contra el tabaco

Durante la sesión también se ha presentado RespirARTE, un proyecto juvenil integrado en Proyecto Zero, la iniciativa nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer que busca alcanzar la primera generación libre de tabaco en 2030.

La extremeña Irene Hurtado ha explicado que el programa utiliza el arte y la cultura como herramientas para acercar el mensaje preventivo a los jóvenes. La idea es trasladar los riesgos del consumo de nicotina con lenguajes más próximos a quienes están empezando a normalizar estos nuevos formatos.

Sanidad y pacientes

La jornada ha concluido con una mesa redonda sobre las consecuencias del tabaquismo en la salud. En ella han participado especialistas del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres y pacientes oncológicos afectados por enfermedades derivadas del consumo de tabaco.

La AECC ha insistido en que el reto no se limita al cigarrillo tradicional. El consumo diario, la normalización social de nuevos dispositivos y la baja percepción del riesgo entre parte de la población joven obligan a reforzar la prevención antes de que la adicción se consolide.