El campo recibirá ayudas europeas antes del verano por el encarecimiento de los fertilizantes

La Comisión Europea ha prometido ayudas de emergencia antes del verano para los agricultores afectados por el alza de los fertilizantes, una subida que ya está condicionando las decisiones de siembra de cara a la campaña de 2027. Bruselas no ha concretado todavía la cuantía de esos apoyos, pero ha avanzado que el objetivo es dar liquidez al sector y permitir a los Estados miembro utilizar todos los fondos disponibles de la Política Agraria Común (PAC).

El anuncio europeo llega después de que APAG Extremadura Asaja haya mantenido días atrás una acampada reivindicativa frente al Ministerio de Agricultura, donde registró una tabla de demandas en la que el encarecimiento del gasóleo agrícola y de los fertilizantes figuraba entre las principales preocupaciones del sector. La organización ha buscado así visibilizar una situación que, a su juicio, ha llegado al "límite" por la combinación de costes, acuerdos comerciales, burocracia y mayores exigencias medioambientales.

Una demanda del campo extremeño

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha señalado durante esa movilización que el aumento de los fertilizantes ha sido uno de los factores que ha terminado por "colmar el vaso" de una situación que, según la organización, "ya venía siendo insostenible". La entidad ha advertido además de que el problema no afecta solo a las explotaciones, sino que pone en "riesgo" la soberanía alimentaria.

La organización agraria ha alertado especialmente de la situación de cultivos como el arroz, el tomate, el maíz o los cereales de invierno, que considera "al borde de la no rentabilidad". Ese diagnóstico conecta ahora con la advertencia de Bruselas, que admite que los altos precios pueden provocar problemas de suministro, cambios en los cultivos o una reducción en el uso de fertilizantes, con impacto directo sobre la producción alimentaria.

Precios un 70% más altos

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, ha señalado que los precios de los fertilizantes se sitúan actualmente un 70% por encima de la media de 2024 y "significativamente" por encima de los niveles previos a la pandemia. Esta situación, ha indicado, ya ha provocado cambios en el comportamiento de los productores, con una menor utilización de nitrógeno o una reducción de las superficies cultivadas.

"Con este nuevo plan de acción queremos responder a las necesidades a corto y medio plazo de los agricultores para poder hacer frente a los retos en la próxima temporada de cosecha, pero también queremos solucionar los problemas ofreciendo soluciones estructurales a largo plazo", ha defendido Hansen.

El plan se ha presentado en un contexto marcado por el aumento de los costes energéticos, la volatilidad de los mercados internacionales y las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Oriente Próximo. Según ha advertido el Ejecutivo comunitario, estos factores han disparado el precio de los fertilizantes y han llevado a muchos agricultores a retrasar sus compras para la próxima temporada.

Más liquidez y alternativas

Bruselas ha explicado que el paquete de apoyo financiero se presentará antes del verano y que irá acompañado de medidas para flexibilizar los pagos anticipados de la PAC. También ha planteado reforzar el asesoramiento sobre gestión de nutrientes y fertilizantes, así como utilizar el marco temporal de ayudas aprobado por la UE en respuesta a la crisis de Oriente Próximo.

El plan incluye incentivos para mejorar la eficiencia en el uso de estos insumos, fomentar alternativas de origen biológico y apoyar inversiones que refuercen la capacidad de las explotaciones agrícolas para afrontar nuevas crisis de precios.

El Periódico Extremadura

Además, la Comisión quiere facilitar el uso de digestatos, residuos orgánicos tratados que pueden emplearse como fertilizante, y aclarar la aplicación de la directiva de nitratos para que los Estados miembro puedan adaptar estas disposiciones a la realidad agrícola.

Dependencia exterior

El Ejecutivo comunitario ha subrayado también la necesidad de reducir la vulnerabilidad de la UE ante las perturbaciones externas. Según sus datos, alrededor del 30% de la demanda europea de fertilizantes nitrogenados procede de terceros países, mientras que la capacidad de producción de amoníaco en la Unión ha caído cerca de un 10% en los últimos años.

La dependencia es aún mayor en los fertilizantes fosfatados, ya que cerca del 70% de las necesidades europeas se cubren mediante importaciones de roca fosfática, principalmente procedente de Marruecos.

Para reducir esa exposición, Bruselas ha planteado impulsar la producción europea de fertilizantes orgánicos, biológicos y de bajo carbono, así como fomentar la reutilización de nutrientes procedentes de residuos, biomasa o aguas residuales.

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Hansen ha remarcado que el plan busca una mayor disponibilidad y asequibilidad a corto plazo, pero también reforzar la autonomía estratégica europea mediante más producción nacional, diversificación, descarbonización y transparencia en la cadena logística. A largo plazo, la Comisión estudiará además mecanismos de almacenamiento estratégico, sistemas de compra conjunta y una alianza europea de la cadena de valor del sector que reúna a productores, agricultores y Estados miembro.