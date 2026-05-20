Cultura accesible, turismo no masificado y deporte inclusivo: las prioridades de Laureano León como consejero

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha defendido este miércoles que las tres áreas de su departamento no son compartimentos estancos, sino "auténticos motores de transformación" para Extremadura. Antes de comparecer en la comisión del ramo en la Asamblea para explicar las líneas generales de actuación de su consejería, León ha situado la cultura, el turismo y el deporte como palancas para generar desarrollo, fijar población, cohesionar el territorio y crear riqueza y empleo.

El consejero ha enmarcado esta comparecencia en una "segunda etapa" del Ejecutivo autonómico, que ha definido como una fase de "consolidación" de proyectos y actividades ya iniciadas, pero también de impulso a nuevas iniciativas. No se trata, ha subrayado, de un "gobierno nuevo", sino de un periodo para mejorar lo puesto en marcha y abrir nuevas líneas de actuación.

Cultura como cohesión

Una de las prioridades de la consejería será avanzar hacia una cultura "accesible" para todos los ciudadanos, con independencia del lugar en el que residan. León ha defendido que la cultura debe actuar como un "vector de desarrollo, integración y cohesión", especialmente en una comunidad marcada por la dispersión territorial y por el reto de acercar los servicios y la programación cultural a todos los municipios.

En esa misma línea, en declaraciones recogidas por Efe ha reivindicado también la conservación del patrimonio como una de las "grandes fortalezas que tiene Extremadura". A su juicio, el patrimonio no solo debe protegerse como seña de identidad, sino también como un recurso capaz de generar oportunidades, actividad económica y riqueza en el territorio.

Comisión de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Un turismo sin masificación

En materia turística, León ha apostado por un modelo de "calidad, sostenible y no de masificación". El consejero ha defendido un turismo basado en "lo genuino, lo auténtico, lo experiencial", un turismo "silencioso" y "diferente" al que ofrecen otros destinos más saturados. El objetivo, ha señalado, es hacer de Extremadura un destino "más competitivo" sin renunciar a su identidad ni reproducir modelos de presión turística que se dan en otros puntos del país.

A preguntas de los medios, ha rechazado que Extremadura pueda considerarse una zona tensionada desde el punto de vista turístico, incluso en ciudades con fuerte atractivo patrimonial como Cáceres o Mérida. "La polémica de los alojamientos turísticos en Extremadura es más ruido que nueces. Extremadura no es una zona tensionada", ha afirmado.

León ha insistido en que su departamento apuesta por un turismo de calidad, con "requisitos" para las infraestructuras privadas, pero sin "condenar" a un sector que, según ha sostenido, no presenta en la región los problemas de saturación que sí se registran en otros territorios.

Deporte para todos

El tercer eje de actuación será el deporte, que el consejero ha vinculado con la participación, la inclusión y la igualdad de oportunidades. León ha abogado por fomentar un deporte "más participativo, inclusivo y que llegue a todos los extremeños", con una mirada que no se limite a la competición, sino que atienda también a su dimensión social, educativa y comunitaria.

El responsable autonómico no ha querido adelantar programas concretos de su departamento. Ha asegurado que los irá anunciando "cuando estén hechos o iniciados", para evitar lo que ha definido como una política de "titulares falsos" que generan expectativas y que después, ha advertido, "nunca ven la luz".

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Con ese planteamiento, León ha presentado su nueva etapa al frente de Cultura, Turismo y Deportes como una fase de continuidad, pero también de ajuste de prioridades: cultura accesible, patrimonio como oportunidad, turismo no masificado y deporte inclusivo como piezas de una misma estrategia para reforzar la cohesión territorial de Extremadura.