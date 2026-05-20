El extremeño Antonio Huertas, presidente de Mapfre, investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca

El presidente de Mapfre, el extremeño Antonio Huertas, ha pedido medidas para anticiparse al envejecimiento demográfico que se está produciendo "a una velocidad sin precedentes en Iberoamérica", un llamamiento realizado este miércoles durante su investidura como doctor honoris causa en la Universidad de Salamanca. Acompañado de autoridades como María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, o Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, Huertas ha planteado cinco grandes ejes de actuación para avanzar hacia una mayor prosperidad social en Iberoamérica y "honrar así el mandato moral de la Escuela de Salamanca".

Estos ejes son la educación de calidad como derecho básico de la población; la protección frente a catástrofes naturales y a la transición climática; la inclusión digital; el seguro como puerta de entrada a la economía formal; y la anticipación del envejecimiento demográfico a una "velocidad sin precedentes" en Iberoamérica.

Doctor Honoris Causa

Antonio Huertas (Villanueva de la Serena, Badajoz, 1964), licenciado en Derecho por la USAL, ha recibido el reconocimiento del honoris causa por "la excelencia de su trayectoria profesional, su compromiso social sostenido y la plena coherencia de su labor con los valores históricos y actuales de la institución", según ha defendido la decana de Derecho, María Ángeles Guervós en su 'laudatio'.

Huertas ha desarrollado toda su carrera profesional en el Grupo Mapfre, al que se incorporó en 1988, asumiendo progresivamente responsabilidades directivas en distintos ámbitos funcionales y geográficos. Desde 2012 desempeña la presidencia del consejo de administración y la máxima responsabilidad ejecutiva del Grupo, una de las principales multinacionales españolas del sector asegurador, con presencia global.

Durante su discurso de aceptación, durante una ceremonia celebrada en el Paraninfo, Huertas ha destacado que la educación, la ética económica y la gestión del riesgo son "pilares esenciales para construir sociedades más justas y prósperas", y ha reivindicado la herencia intelectual de la Escuela de Salamanca y su vigencia en los desafíos sociales y económicos actuales.

Por su parte, el rector, Juan Manuel Corchado, ha elogiado la labor de Huertas al frente de Alumni, una institución que bajo su impulso ha dejado de ser una asociación de antiguos alumnos para convertirse en "una verdadera red internacional de talento, pertenencia y retorno". "En una época en la que los mercados parecen desvincularse de la realidad social, el presidente de Mapfre ha mantenido firme el timón de la responsabilidad. Su apuesta por la sostenibilidad, así como por el cuidado y la protección de las personas supone una actualización del pensamiento de la Escuela de Salamanca", ha destacado asimismo el rector.

Guervós ha resaltado además la contribución de Antonio Huertas a la proyección nacional e internacional de la USAL, al tiempo que ha elogiado su trayectoria profesional como presidente de Mapfre, en la que ha reforzado su internacionalización, su transformación digital y su compromiso social con los criterios ESG (ASG en español: Ambiental, Social y Gobernanza) con el objetivo de un futuro más sostenible.

Una mirada a Iberoamérica

Además, el acto ha contado con la asistencia del secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; Agustín Sánchez de Vega, presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León; y Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social.

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También se ha podido ver entre el público a Antonio Colinas, XXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, o al periodista Pedro J. Ramírez, en una sesión que ha concluido como es tradicional con la interpretación del 'Gaudeamus Igitur' a cargo del Coro Universitario, dirigido por Sara Escuer Salcedo.