El Gobierno desbloquea casi 1,8 millones para arreglar estas carreteras en Cáceres y Badajoz

El Gobierno ha desbloqueado casi 1,8 millones de euros para financiar obras en carreteras extremeñas incluidas en convenios suscritos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) con las diputaciones de Cáceres y Badajoz. El Consejo de Ministros ha autorizado para ello un crédito extraordinario de 135.000 euros y un suplemento de crédito de 1.657.982 euros en el presupuesto del organismo autónomo.

La modificación presupuestaria permitirá atender compromisos derivados de tres actuaciones viarias: dos en la provincia de Badajoz y una en la de Cáceres. El dinero se financiará con cargo al remanente de tesorería de la CHG que no fue aplicado en el presupuesto del ejercicio anterior.

Obras en Badajoz

La mayor parte del importe corresponde a los convenios firmados con la Diputación Provincial de Badajoz. Por un lado, la CHG debe aportar este año 1.392.982 euros para las obras del proyecto de acondicionamiento de la carretera de Barbaño a la EX-328.

A esta actuación se suma el convenio suscrito con la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura para financiar el acondicionamiento y rehabilitación estructural de la Lanzadera, en dos tramos: uno desde Guareña a Valdetorres a través del camino C-5, y otro desde el final de la carretera provincial BA-142, entre la acequia XXVI-J, hasta Santa Amalia.

En este segundo proyecto se ha previsto una aportación de 1.265.000 euros por parte del organismo autónomo durante este ejercicio. En conjunto, las necesidades de financiación de ambos convenios en Badajoz ascienden a 2.657.982 euros.

Sin embargo, la partida presupuestaria disponible contaba únicamente con un millón de euros para financiar ambos convenios, por lo que se había generado una insuficiencia de crédito de 1.657.982 euros. Esa cantidad queda ahora cubierta con el suplemento autorizado por el Consejo de Ministros.

Acceso a Pizarro

El crédito extraordinario de 135.000 euros se destina al convenio suscrito con la Diputación Provincial de Cáceres y la Junta de Extremadura para las obras de reparación y reforma de la carretera de acceso a Pizarro, en la provincia cacereña.

El acuerdo contemplaba una aportación de 75.000 euros para cada uno de los años 2025 y 2026. No obstante, por retrasos en la ejecución del convenio, solo se transfirieron 15.000 euros, por lo que ahora resulta necesario atender el importe restante.

El Gobierno ha justificado esta modificación en la falta de remanente disponible en otras partidas del presupuesto de gastos de la CHG. Por ello, ha considerado necesario tramitar el crédito extraordinario y el suplemento de crédito para cubrir las obligaciones pendientes y permitir la financiación de estas actuaciones en carreteras extremeñas.