La imputación de Zapatero sacude Extremadura entre llamadas a la prudencia y críticas de la Junta

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha sacudido este miércoles la escena política extremeña y ha abierto un cruce de reacciones entre el PSOE, la Junta, la Delegación del Gobierno y UGT. Los socialistas extremeños han apelado a la "prudencia" y al "respeto" a la presunción de inocencia, mientras el Ejecutivo autonómico ha elevado el tono y ha cuestionado el papel del exjefe del Ejecutivo como referente político del socialismo.

La diputada socialista en la Asamblea de Extremadura Soraya Vega ha defendido una posición de cautela tras conocerse la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha acordado investigar a Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias en el marco del caso Plus Ultra.

"Lo primero que tenemos que decir es prudencia. Prudencia. En segundo lugar, respeto absoluto a la justicia. Y en tercer lugar, respeto también absoluto al principio de la presunción de inocencia", ha señalado Vega a preguntas de los medios.

La resolución judicial ha convertido a Zapatero en el primer expresidente del Gobierno de la democracia citado como investigado en una causa de presunta corrupción, un hecho que ha provocado una rápida reacción política también en Extremadura.

La Junta eleva el tono

Desde la Junta, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha calificado la situación de "absolutamente muy grave" y ha sostenido que cualquier valoración política sobre el caso "siempre va a ser menor y menos grave" que el contenido del propio auto judicial.Bautista ha afirmado que la resolución sitúa a Zapatero, según su interpretación, en la "cúspide" de una estructura organizada y en el "núcleo decisor" de los hechos investigados. En ese contexto, ha criticado que el expresidente haya sido presentado en los últimos meses como un referente del socialismo extremeño.

El vicepresidente ha recordado la presencia de Zapatero en Extremadura durante la nueva etapa del PSOE regional y ha señalado que fue recibido "con todos los galones" por los socialistas extremeños. "Si ese es el referente moral del Partido Socialista en Extremadura, evidentemente el liderazgo de Álvaro Sánchez Cotrina nace muerto", ha afirmado.

Pese a sus críticas, Bautista ha reconocido que en el PSOE hay personas "muy válidas" con las que "se puede hablar", "dialogar" y "llegar a consensos", aunque ha considerado que esas voces han quedado desplazadas por otros referentes políticos. A su juicio, los socialistas deberían hacer "una enmienda a la totalidad" y buscar referentes "que construyeron este país" y también Extremadura.

Quintana defiende la presunción de inocencia

También se ha pronunciado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que ha asegurado que cree a Zapatero y ha insistido en la necesidad de respetar la presunción de inocencia mientras avanza el procedimiento judicial.

"Lógicamente pensar que se va a poner por parte del Gobierno a disposición de la Justicia todo lo que sea necesario y que, desde luego, lo que tenemos que pensar es en la presunción de inocencia, yo así lo creo, yo creo a Zapatero", ha declarado Quintana en Badajoz tras participar en una actividad con escolares con motivo de la Semana de la Administración Abierta.

Su posición se ha situado en la misma línea marcada por el PSOE extremeño, que ha evitado entrar en valoraciones de fondo sobre el auto y ha centrado su respuesta en el respeto a la justicia y a los derechos del investigado.

Carlos Gil

Pepe Álvarez expresa su confianza en Zapatero

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también ha reaccionado en Mérida, donde ha participado en unas jornadas formativas sobre Seguridad Social y Jubilación. El dirigente sindical ha expresado su "plena confianza en la justicia" y en la "inocencia" del expresidente.

Álvarez ha defendido la trayectoria política de Zapatero y ha señalado que fue un presidente que introdujo "los cambios más importantes" en España, con referencias al matrimonio igualitario y a la ampliación de derechos de las mujeres.

Al mismo tiempo, ha apuntado que espera que la posición pública de Zapatero en defensa de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez no haya influido en la situación actual. "Ha irrumpido con fuerza defendiendo los criterios que tiene, sobre todo defendiendo las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, y que yo espero que eso no sea el elemento por el que es un señor molesto", ha indicado.

El líder sindical ha pedido esperar al desarrollo del proceso judicial y ha recordado que, tras conocerse el auto, distintos expertos han mantenido interpretaciones diferentes sobre su alcance. "Creo que hay un proceso judicial en marcha y vamos a ver qué es lo que da de sí", ha afirmado, antes de reiterar su "plena confianza en el presidente Zapatero".