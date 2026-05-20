Líder sindical
Pepe Álvarez (UGT): “La prioridad nacional de Abascal me la trae al pairo y la de la Junta de Extremadura, si la asume, más todavía”
El secretario general de UGT defiende en Mérida que las prioridades de los trabajadores deben centrarse en mejorar las condiciones de vida y no en debates “ajenos” a la realidad cotidiana
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado este miércoles en Mérida que la principal prioridad del sindicato es que la ciudadanía pueda vivir “en mejores condiciones” su día a día. El dirigente sindical ha contrapuesto esta agenda social y laboral a la “prioridad nacional” defendida por el presidente de Vox, Santiago Abascal, y asumida, según ha dicho, por la Junta de Extremadura.
Jornada sindical en Mérida
Álvarez ha realizado estas declaraciones con motivo de su participación en una jornada formativa de UGT en la capital extremeña. En el encuentro se abordan asuntos como el salario mínimo interprofesional, la negociación colectiva o la ley de prevención de riesgos laborales, materias que el sindicato considera centrales para los trabajadores. “Prioridades que no sé si son nacionales o internacionales, pero son nuestras prioridades”, ha señalado Pepe Álvarez.
A juicio del secretario general de UGT, las prioridades de la clase trabajadora “no pueden ser el viento” y deben concretarse en cuestiones reales. En este sentido, ha defendido que jornadas como la celebrada en Mérida sirven también para plantear retos de futuro vinculados a la Seguridad Social y a los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Según Álvarez, estos mecanismos “en toda Europa son una realidad”.
Respuesta a quienes critican a los sindicatos
Pepe Álvarez también ha respondido a quienes sostienen que los sindicatos no se movilizan. El líder de UGT ha replicado que el problema es que no se movilizan por las causas que otros quieren imponer en la agenda pública. “Es que a mí la prioridad nacional del señor Abascal me la trae al pairo y la de la Junta de Extremadura, si lo asume, me la trae más al pairo todavía”, ha afirmado Pepe Álvarez.
El dirigente sindical ha insistido en que los pactos suscritos entre PP y Vox se centran, a su entender, en cuestiones alejadas de las preocupaciones de la ciudadanía. Álvarez ha criticado que en esos acuerdos “solo se habla de la prioridad nacional” y no de asuntos como la salud, la educación o el salario mínimo interprofesional. Además, ha acusado a la derecha de querer desagregar el SMI por comunidades autónomas pese a presentarse como “tan unitaria”.
Las prioridades de la gente
En clave extremeña, Pepe Álvarez ha censurado que en la región “una prioridad sea que los sindicatos tengan menos medios”. El secretario general de UGT ha defendido que, tras las elecciones celebradas en varias comunidades autónomas, el debate debe centrarse en las necesidades reales de la población. “Hay que hablar de las prioridades de la gente, que es vivir el día a día en mejores condiciones”, ha concluido.
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