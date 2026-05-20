Vegas del Guadiana, en alerta amarilla este jueves por máximas de hasta 38 grados

La comarca pacense de Vegas del Guadiana estará este jueves, 21 de mayo, en aviso amarillo por altas temperaturas, con máximas que podrán alcanzar los 38 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso se activará a las 14.00 horas y permanecerá vigente hasta las 20.00 horas, coincidiendo con las horas centrales de la jornada, cuando se espera que el calor sea más intenso.

Se trata del primer aviso por calor del año en Extremadura, un episodio que marca la llegada anticipada de temperaturas de claro sabor veraniego en la región. La Aemet prevé que los termómetros alcancen valores elevados en esta zona de la provincia de Badajoz, por lo que se recomienda extremar la precaución durante las horas de mayor insolación.

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El aviso llega después de una jornada ya marcada por el calor en Extremadura. Este miércoles, la influencia de un anticiclón centrado en Europa ha dejado tiempo estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados y un ascenso generalizado de las temperaturas. En la región, la Aemet preveía viento flojo del sur y máximas de hasta 35 grados en Badajoz, unos valores elevados para estas fechas que anticipan el episodio de calor más intenso previsto para este jueves en Vegas del Guadiana, donde los termómetros podrán alcanzar los 38 grados.