Más de cien entidades redoblan su defensa de Almaraz en un momento crítico para el futuro de la central

El frente común en defensa de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz y de la revisión del calendario de cierre previsto para la instalación (1 de noviembre de 2027 para su Unidad 1 y 31 de octubre de 2028 para la 2) ha vuelto a escenificarse este jueves. Lo ha hecho en un acto celebrado en la localidad almaraceña en al que han estado presentes representantes de una buena parte de las 101 entidades, de ámbito tanto nacional como regional, que han renovado la denominada 'Alianza por Almaraz'.

Asistentes al acto de hoy en Almaraz. / El Periódico

El foro ha contado con las intervenciones del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la Consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán; el alcalde de Almaraz, Juan Antonio Díaz Agraz; y Fernando Sánchez Castilla, presidente de la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro', que es la que lo ha organizado.

Consenso territorial

Pero además, al encuentro han acudido ayuntamientos, organizaciones industriales, empresariales y comerciales; asociaciones sociales y colectivos profesionales vinculados al territorio y al sector energético, «en una jornada que ha subrayado el consenso existente en torno al papel estratégico que desempeña Almaraz para el empleo, la cohesión territorial y la estabilidad energética», según ha destacado de la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro', a través de un comunicado. En él ha incidido también en que esta alianza en defensa de la planta, que el pasado octubre rubricaron más de 80 organizaciones en Navalmoral de la Mata, ya supera las cien adhesiones.

Fernando Sánchez Castilla, presidente de la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’. / El Periódico

«Nosotros hemos llamado a las puertas del Gobierno central varias veces con buena voluntad. Hemos enviado hasta cinco cartas a la Ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, pero no ha querido sentarse con nosotros», ha lamentado en su intervención Fernando Sánchez. «El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, que es extremeño, no parece estar muy interesado en este tema», ha añadido, para contraponer a continuación que «en Europa sí han entendido las consecuencias del cierre para nuestra tierra, con la pérdida de miles de puestos de trabajo, la reducción del PIB regional y la aceleración de la despoblación. Por eso, piden que Almaraz continúe al menos hasta 2040, algo para lo que la central está perfectamente capacitada. En Bruselas se enteran, en Madrid parece que no tanto».

De esta forma, Sánchez Castilla se ha referido al informe aprobado recientemente por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en el que se solicita al Ejecutivo central que reconsidere su decisión de clausurar todo el parque nuclear español, empezando por la planta extremeña.

La última recarga

Asimismo, el presidente de la plataforma ha recordado que acaba de concluir «de manera ejemplar» la que puede ser la última recarga de la Unidad I de la instalación. En este punto ha hecho hincapié en la inquietud «e incluso el miedo» que se ha generado «entre quienes trabajan cada día en Almaraz y entre los que participan en esas recargas, que son el sustento económico principal para 1.200 trabajadores adicionales a la plantilla, una mayoría de ellos extremeños, que temen no tener empleo en el próximo otoño de 2027», cuando se produciría la próxima recarga en caso de seguir operando la Unidad I hasta 2030, como han solicitado las empresas propietarias de la nuclear.

Firmas de apoyo a la continuidad de la central. / El Periódico

Durante el acto, las entidades asistentes han firmado un manifiesto conjunto en el que expresan su preocupación por las consecuencias económicas, laborales y sociales derivadas del cierre de la planta. En el texto también reclaman al Gobierno que reconsidere el calendario para desmantelar todas las centrales españolas «y tome una decisión a favor del interés común» en lugar de cometer «un error histórico». Asimismo, y como parte de las próximas acciones de la plataforma, se ha solicitado a las entidades adheridas el envío en los próximos días de una carta dirigida a la Ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, exponiendo sus motivos para mantener abierta Almaraz.

A la espera del CSN

Desde la plataforma se ha apuntado que el encuentro se produce en un contexto especialmente relevante, tras la solicitud formal presentada por las empresas propietarias para operar Almaraz hasta 2030 y a la espera del informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la seguridad de operación de la planta que, en principio, debería llegar en un plazo breve del tiempo, en el transcurso de este próximo verano.