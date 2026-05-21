Diez mil abogados y procuradores extremeños siguen pendientes de la reforma de las mutualidades

Unos 10.000 abogados y procuradores extremeños siguen pendientes de la reforma de las mutualidades alternativas, después de que el Congreso haya aplazado una semana la votación de la proposición de ley que debe regular la llamada pasarela a la Seguridad Social. El retraso mantiene en vilo a un colectivo que se ha movilizado también en Cáceres para reclamar una solución "justa e inclusiva" y evitar que la nueva norma deje fuera a parte de los afectados.

La Comisión de Trabajo del Congreso tenía previsto abordar este miércoles el texto, pero la votación se ha pospuesto hasta el próximo martes, 26 de mayo, a la espera de informes económicos del Gobierno. La ley pretende poner fin a la jubilación alternativa de los mutualistas a partir de 2028 y establecer las condiciones para trasladar sus aportaciones al sistema público.

El aplazamiento se ha producido apenas un día después de que abogados y procuradores mutualistas de Extremadura se concentraran ante la Audiencia Provincial de Cáceres, donde han cifrado en unas 10.000 las personas afectadas en Extremadura por el actual planteamiento de la reforma.

Una pasarela insuficiente

La portavoz del colectivo en Cáceres, Carmen Lucas Durán, ha advertido de que el texto actual sigue siendo "insuficiente" porque, según ha explicado, puede dejar fuera a pensionistas, profesionales en activo y jóvenes mutualistas. La principal reclamación pasa por reconocer como cotizados en la Seguridad Social los años aportados a las antiguas mutualidades sustitutorias, bajo el principio de "año pagado, año cotizado".

Santi García

El colectivo ha insistido en que durante años muchos profesionales ejercieron a través de mutualidades que funcionaban como alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), pero que no ofrecían una protección equivalente a la del sistema público. En algunos casos, han denunciado, no se contemplaban prestaciones como incapacidad temporal o bajas laborales, lo que ha generado trayectorias fragmentadas y carreras de cotización incompletas.

La situación más delicada, según han expuesto, afecta a los mutualistas pasivos, que después de décadas de ejercicio profesional perciben rentas de entre 200 y 400 euros mensuales. "Se cobra menos que una pensión no contributiva después de haber aportado toda la vida", ha lamentado Lucas Durán.

El riesgo de quedar fuera

La reforma que se tramita en el Congreso ha incorporado cambios en las últimas enmiendas para ampliar el colectivo afectado. Entre ellos, la pasarela quedaría abierta a todos los mutualistas, con independencia de la fecha de colegiación, y se eliminaría la exigencia de estar de alta a 31 de diciembre de 2022.

Sin embargo, el acceso quedaría condicionado a que los profesionales carezcan del periodo mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social y a que no sean pensionistas de ningún régimen público ni de una mutualidad, salvo en el caso de quienes perciban una pensión de viudedad.

El texto también plantea que lo cotizado en la mutualidad se multiplique por un coeficiente del 0,77 para establecer el tiempo reconocido en la Seguridad Social y calcular la base reguladora. Para los mutualistas mayores de 55 años a 31 de diciembre, el canje sería de uno a uno, de modo que cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa computaría como un mes completo de alta en el RETA.

"Mutualistas de primera y de segunda"

El colectivo teme que, si no se corrige el planteamiento, la reforma acabe generando "mutualistas de primera y de segunda". Esa preocupación alcanza también a los profesionales más jóvenes, que podrían arrastrar carreras laborales incompletas si sus aportaciones a las mutualidades no se reconocen de forma suficiente dentro del sistema público.

Durante la concentración en Cáceres, los mutualistas han denunciado una situación de desigualdad respecto a otros colectivos a los que sí se han reconocido regularizaciones o cómputos de cotización, como deportistas o becarios. A su juicio, la reforma debe reparar una situación acumulada durante años y no limitarse a ofrecer una salida parcial.

La movilización extremeña se suma a las protestas celebradas en Madrid el pasado 8 de mayo y a la convocatoria prevista para el próximo 23 de mayo, mientras el colectivo queda pendiente del nuevo debate parlamentario de la próxima semana.