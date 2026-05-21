Extremadura crea un escudo digital gratuito para proteger a sus pueblos de los riesgos de internet

Los ayuntamientos extremeños también quieren blindarse frente a los riesgos de internet. Para reforzar la seguridad digital en el ámbito local, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) y la Asociación Objetivos han firmado en Mérida un convenio para poner en marcha la Red Extremeña de Municipios Ciberseguros, una iniciativa pionera dirigida a proteger a municipios, vecinos y colectivos sociales.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la Fempex, Manuel José González Andrade, y el presidente de la Asociación Objetivos, Santos Jorna. El proyecto cuenta además con la colaboración de la Universidad de Extremadura, a través de la Cátedra de Ciberseguridad dirigida por el profesor de la Escuela Politécnica de la UEx Andrés Caro, así como con el respaldo del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE.

La nueva red nace con el objetivo de ayudar a los municipios extremeños a mejorar la protección digital de sus administraciones y de la ciudadanía ante los crecientes riesgos asociados al uso de internet y de las nuevas tecnologías. La iniciativa pretende acercar la cultura de la ciberseguridad al ámbito local, con especial atención a los pequeños municipios y al medio rural.

Servicio gratuito

Uno de los principales atractivos del proyecto es que la adhesión a la red y el acceso a sus materiales serán totalmente gratuitos para los ayuntamientos extremeños que quieran incorporarse. Para ello, los municipios interesados deberán firmar el correspondiente convenio de colaboración con FEMPEX y la Asociación Objetivos.

La red se apoyará también en la plataforma extremaduracibersegura.com, donde se ha creado la Escuela Local de Ciberseguridad de Extremadura, un espacio formativo abierto a toda la ciudadanía. En él se ofrecerán vídeos, pódcast, guías y otros materiales divulgativos orientados a mejorar los conocimientos digitales de la población y fomentar hábitos seguros en internet.

Además, las personas participantes podrán certificarse como Agentes Locales de Ciberseguridad, una figura pensada para desarrollar acciones educativas, charlas y campañas de prevención dirigidas a distintos colectivos sociales. De forma paralela, se ha puesto en marcha el canal de WhatsApp Extremadura Cibersegura, desde el que se compartirán recursos educativos, recomendaciones, alertas y contenidos de interés relacionados con la seguridad digital.

Durante la firma del acuerdo, González Andrade destacó que "la transformación digital de los municipios debe ir acompañada de medidas que garanticen la seguridad y la protección de la ciudadanía, especialmente en un momento en el que las amenazas digitales son cada vez más frecuentes".

Por su parte, Santos Jorna subrayó que esta red "es clave para acercar la cultura de la ciberseguridad a todos los rincones de Extremadura, facilitando herramientas y formación accesible para ayuntamientos y ciudadanía, especialmente en el ámbito rural". Con esta alianza institucional, Extremadura da un nuevo paso hacia la construcción de municipios más seguros digitalmente, apostando por la formación, la prevención y la protección frente a los riesgos derivados del uso de internet y las nuevas tecnologías.