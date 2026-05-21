Extremadura, referente europeo en la vigilancia del virus del Nilo y la fiebre Crimea-Congo

Responsables de las consejerías de Salud y Atención a la Dependencia, y de Agricultura, Ganadería y Medio Natural reciben esta semana en Extremadura a una misión de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, DG SANTE, acompañada por expertos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, ECDC. La visita, que se desarrolla entre ayer y hoy, tiene como objetivo evaluar sobre el terreno los sistemas de vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores en la comunidad autónoma.

Reconocimiento al trabajo autonómico

Extremadura ha sido seleccionada, junto con Andalucía, como territorio de referencia dentro del programa europeo de refuerzo de la seguridad sanitaria bajo el enfoque One Health. Esta elección pone de manifiesto el reconocimiento al trabajo desarrollado por la comunidad autónoma en la vigilancia, prevención y control de enfermedades zoonóticas transmitidas por vectores. Entre las patologías objeto de análisis destacan la fiebre del Nilo Occidental y la enfermedad hemorrágica del virus Crimea-Congo, dos riesgos emergentes que requieren coordinación técnica, capacidad de respuesta y seguimiento continuado.

La misión europea pretende identificar buenas prácticas en la reducción de riesgos asociados a estas zoonosis y conocer los mecanismos de coordinación entre los profesionales implicados. El modelo extremeño integra la salud humana, animal y ambiental, de acuerdo con la filosofía One Health, que promueve una respuesta conjunta ante amenazas sanitarias compartidas. Durante su estancia en la región, los auditores conocerán el funcionamiento del sistema autonómico y las actuaciones desarrolladas por los departamentos de Salud Pública y Sanidad Animal de la Administración regional.

Coordinación entre salud humana, animal y ambiental

El trabajo que se mostrará a los expertos europeos se apoya en un amplio equipo multidisciplinar formado por veterinarios, farmacéuticos, médicos, profesionales de enfermería y otros perfiles técnicos. La colaboración entre estos profesionales resulta clave para reforzar la vigilancia epidemiológica, anticipar riesgos y mejorar la prevención frente a enfermedades transmitidas por mosquitos, garrapatas y otros vectores. Este enfoque permite conectar la información procedente del ámbito sanitario, ganadero, ambiental y científico.

En este dispositivo destaca también la colaboración de la Facultad de Veterinaria de Cáceres y de otras administraciones, que aportan capacidad técnica, investigadora y operativa. La participación de instituciones académicas y organismos públicos refuerza la respuesta de Extremadura ante riesgos emergentes y consolida a la región como un espacio de referencia en sanidad animal y salud pública.

Buenas prácticas frente a zoonosis emergentes

La visita de la Comisión Europea llega en un contexto de creciente atención a las enfermedades transmitidas por vectores en el sur de Europa. El virus del Nilo Occidental y la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo exigen sistemas de vigilancia sólidos, coordinación interadministrativa y una actuación preventiva sostenida en el tiempo. Extremadura mostrará durante estas jornadas sus protocolos, recursos y experiencias de trabajo conjunto como ejemplo de buenas prácticas aplicables a otros territorios.

Con esta misión, la Unión Europea busca recopilar experiencias útiles para mejorar la preparación sanitaria ante zoonosis y reforzar la seguridad frente a enfermedades emergentes. La presencia de expertos de DG SANTE y del ECDC en Extremadura sitúa a la comunidad en el mapa europeo de la vigilancia sanitaria avanzada y reconoce el papel de sus profesionales en la protección de la salud pública, animal y ambiental.