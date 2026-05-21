Fedexcaza celebra 40 años con la defensa de la caza como raíz del mundo rural extremeño

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) celebró este miércoles sus 40 años de historia con una gala en el Teatro Romano de Mérida marcada por la emoción, la reivindicación y el reconocimiento al trabajo desarrollado durante cuatro décadas en defensa de la caza, la conservación y el mundo rural extremeño. Más de 500 personas acompañaron a la entidad en una noche en la que también intervino la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien reivindicó la actividad cinegética como "identidad, economía, paisaje y cultura viva".

La presidenta extremeña destacó que "cuarenta años de Fedexcaza son cuarenta años de compromiso, de acción y de defensa del mundo rural extremeño". En su intervención, recordó que la federación nació en 1986 con el objetivo de que "la caza extremeña tuviera voz propia" y subrayó su crecimiento hasta convertirse, según señaló, en "la federación de caza más grande de España en proporción a su población", con 400 sociedades locales y 34.000 federados.

Autoridades asistentes a la gala. / DAVID SERRANO POLO

Guardiola agradeció el trabajo de todas las personas que formaron parte de la historia de la federación, desde sus fundadores hasta quienes hoy sostienen su actividad diaria "en los puestos, en las rehalas, en los cuartos de armas y también en los despachos donde se pelea para que los demás puedan cazar tranquilos".

Una gala con memoria y reconocimientos

El acto, presentado por el ilusionista y mentalista Jorge Luengo, combinó música, testimonios, homenajes y una puesta en escena concebida para recordar el camino recorrido por Fedexcaza desde su constitución. La cantaora Celia Romero, junto a la Banda Filarmónica de Olivenza, protagonizó algunos de los momentos más aplaudidos de la noche.

Uno de los reconocimientos más emotivos fue el dedicado a Urbano Jara, por toda una vida de trabajo altruista y compromiso con Fedexcaza, especialmente durante una de las etapas más difíciles de la entidad. La federación destacó su papel en el crecimiento federativo y en la implantación de la organización en numerosos municipios.

También estaba previsto el reconocimiento al doctor Pedro Cavadas, aunque no pudo asistir finalmente por una intervención quirúrgica urgente de última hora. A través de un vídeo, trasladó sus disculpas por no poder acompañar a la federación y su agradecimiento por el homenaje recibido.

Cuarenta años de caza y federación

La gala incluyó además la mesa redonda "40 años de caza, 40 años de Federación", moderada por Susana García, presentadora de Caza y Pesca. En ella participaron Pedro Ampuero, cazador profesional e influencer del mundo cinegético; Israel Hernández, director de Jara y Sedal y Cazaflix; y Jesús Caballero Martínez, antropólogo, escritor, médico estomatólogo y presidente de la Fundación Caza y Conservación.

Actuación de la cantaora Celia Romero junto a la Banda Filarmónica de Olivenza. / Jorge Armestar / Fedexcaza

El encuentro sirvió para analizar la evolución de la caza desde distintas perspectivas y para reivindicar su papel dentro del territorio. En esa misma línea, la presidenta de la Junta defendió que, frente a quienes juzgan esta actividad "desde el desconocimiento o la mala fe", el cazador es "el primero en cuidar lo que ama". También afirmó que "sin caza no hay monte cuidado".

De hecho, Guardiola puso en valor el trabajo de rehaleros, guías, guardas, ojeadores, sociedades locales y voluntarios, y sostuvo que "la mejor aliada de la naturaleza en Extremadura es la caza".

Respaldo al sector

La presidenta tuvo palabras de reconocimiento para el presidente de Fedexcaza, José María Gallardo, de quien destacó "su trabajo, constancia y capacidad para defender al sector con elegancia y mesura". También le trasladó el respaldo de la Junta de Extremadura para "defender lo que somos, lo que hacemos y los recursos únicos que tiene esta tierra".

En su intervención, Guardiola aseguró que la federación llegó a este aniversario "joven, con energía y con horizonte", abriendo paso a las mujeres y a los jóvenes dentro del sector. "Donde haga falta defender la caza, la defenderemos. Donde haga falta simplificar trámites, lo haremos", afirmó.

Panorámica del teatro durante la gala. / Jorge Armestar / Fedezcaza

A la gala asistieron también el vicepresidente y consejero de Desregularización, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández; la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada; el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García; y el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, además de representantes institucionales, sociedades locales de cazadores, federados, entidades colaboradoras y organizaciones vinculadas al mundo rural y cinegético.

Gastronomía cinegética

Tras la gala, los asistentes disfrutaron de un cóctel en el Peristilo del Teatro Romano, centrado en la gastronomía cinegética extremeña. El catering de Marchivirito sirvió propuestas como steak tartar de gamo, hamburguesas de venado, arroz de jabalí y setas, lomo de venado estofado y jamón de jabalí, con el objetivo de poner en valor la carne de caza como producto ligado al territorio, la tradición y el mundo rural.

La celebración sirvió para conmemorar cuatro décadas de historia de Fedexcaza y para reforzar el papel de la federación como una de las voces principales del sector cinegético en Extremadura.