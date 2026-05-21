La Junta de Extremadura destinará 1,2 millones de euros a impulsar proyectos de innovación empresarial vinculados a la economía circular a través de RIVCircular, una iniciativa europea financiada por el programa Horizon Europe de la Comisión Europea. Extremadura participa en este proyecto desde el 1 de enero de 2026, a través de la Secretaría General de Economía, Empresa y Comercio y de Fundecyt-PCTEX, con el objetivo de reforzar la colaboración internacional y conectar el ecosistema regional de innovación con otras regiones europeas avanzadas.

Cooperación europea hasta 2030

RIVCircular, siglas de Regional Innovation Valley for Circular Economy, cuenta con 11 socios de siete países europeos y un presupuesto global superior a los 20 millones de euros. El proyecto se desarrollará hasta 2030 y forma parte de los denominados Regional Innovation Valleys, una estrategia europea orientada a promover la cooperación entre regiones en ámbitos como la transición energética, la digitalización y la economía circular.

La Junta moviliza 1,2 millones para que empresas extremeñas lideren proyectos europeos de economía circular. / El Periódico

Ayudas directas para empresas extremeñas

En el marco de esta iniciativa, se ha puesto en marcha una convocatoria de financiación en cascada, conocida como FSTP (Financial Support to Third Parties), que permitirá conceder ayudas directas a pymes, grandes empresas y entidades privadas de Extremadura para participar en proyectos europeos de cooperación. Las entidades beneficiarias deberán formar consorcios transnacionales liderados por empresas extremeñas y acompañados de, al menos, dos socios de otras regiones participantes en RIVCircular.

El presupuesto de la convocatoria, cofinanciado al 50% con fondos propios de la Junta de Extremadura, se distribuirá en cinco líneas estratégicas. Las soluciones digitales para la economía circular contarán con 200.000 euros, mientras que energía circular, materiales de construcción, vehículo eléctrico y baterías, e industria textil dispondrán de 250.000 euros cada una.

Una nueva vía para captar fondos europeos

De este modo, la mitad de la financiación procede de fondos europeos y la otra mitad será aportada por la Junta de Extremadura, con el objetivo de respaldar proyectos liderados por empresas de la región. Esta fórmula supone una vía novedosa de captación de fondos europeos para impulsar iniciativas empresariales promovidas desde la comunidad autónoma y reforzar la presencia del tejido productivo extremeño en redes internacionales de innovación.

Las ayudas cubrirán hasta el 70% de los costes elegibles en pequeñas empresas, el 60% en medianas empresas y el 50% en grandes empresas. En el caso de entidades privadas sin ánimo de lucro, el porcentaje de la ayuda podrá situarse entre el 70% y el 100%, en función de las condiciones establecidas en la convocatoria. El plazo permanecerá abierto hasta el 17 de septiembre de 2026.

Jornada informativa en Badajoz

La Junta de Extremadura celebrará el próximo 2 de junio una jornada informativa en Badajoz para presentar los detalles de la convocatoria y orientar a las entidades interesadas en la preparación de sus candidaturas. Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico refuerza su compromiso con un modelo económico más sostenible, favorece la competitividad del tejido empresarial regional y promueve la participación de Extremadura en proyectos europeos vinculados a la economía circular.