Extremadura amplía a ocho las Escuelas Oficiales de Idiomas con enseñanza semipresencial

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta ampliará el próximo curso 2026/2027 la oferta semipresencial en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Extremadura (EOI). En concreto, esta modalidad pasará de cuatro a ocho centros tras la experiencia piloto desarrollada durante el curso actual.

Durante 2025/2026, la enseñanza semipresencial se ha implantado en las EOI de Cáceres, Badajoz, Mérida y Zafra. A partir del próximo curso, se sumarán también las escuelas de Almendralejo, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Villanueva de la Serena-Don Benito.

Según explica el Ejecutivo, este modelo responde a las necesidades de aquellas personas que, por motivos laborales, personales o geográficos, no pueden asistir de forma continuada a las clases presenciales. La medida pretende facilitar el acceso a la formación en idiomas, especialmente en zonas rurales o entre colectivos con más dificultades para desplazarse de manera habitual.

Plazas

La modalidad semipresencial combina la enseñanza en el aula con la formación telemática. Cada curso contará con 120 horas lectivas, repartidas a partes iguales entre 60 horas presenciales y 60 horas online. Además, se establecerá un máximo de 30 plazas por grupo, respetando la ratio prevista para la enseñanza presencial.

La parte telemática se desarrollará a través del Aula Virtual de cada centro y será impartida por profesorado del propio claustro, formado por la administración educativa mediante los Centros de Profesores y Recursos. Los criterios de acceso serán los mismos que en la modalidad presencial.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 4 de junio y podrán entregarse, junto con la documentación requerida, en la Escuela Oficial de Idiomas en la que se quiera cursar la enseñanza. El alumnado de nuevo ingreso que resulte admitido podrá formalizar la matrícula durante la segunda quincena de julio y en septiembre, dentro del plazo que establezca cada escuela.