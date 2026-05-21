PP y Vox aprobarán deducciones de hasta 1.200 euros por hijo para impulsar la natalidad en Extremadura

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha situado la natalidad y el apoyo a las familias como uno de los ejes centrales de la nueva legislatura que se inicia tras el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox. En su primera comparecencia en la Asamblea para explicar las líneas generales de su departamento, Fernández ha anunciado el refuerzo de las deducciones fiscales por nacimiento o adopción, con ayudas de 500 euros por el primer hijo, 1.000 euros por el segundo y 1.200 euros por el tercero.

El vicepresidente ha defendido que Extremadura tiene "un problema demográfico profundo" y ha advertido de que una región que no protege la natalidad está "condenada a morirse, literalmente". Por ello, ha asegurado que su consejería situará a la familia "en el centro de la acción política" y ha enmarcado estas medidas en el acuerdo de Gobierno, que, según ha insistido, se cumplirá "a rajatabla, con puntos y comas".

El vicepresidente de Desregulación, Familia y Servicios Sociales, Óscar Fernández, en la comisión del ramo en la Asmblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Nueva ley de familia

Fernández ha avanzado la aprobación de una nueva ley de familia, que ha presentado como "uno de los grandes pilares de esta legislatura". La norma tendrá como objetivo fomentar la natalidad, reconocer "el valor social de la familia" y prestar especial atención a las familias numerosas y a aquellas que tienen personas dependientes a su cargo.

El vicepresidente ha explicado que esta futura ley incluirá medidas en ámbitos como la conciliación, la vivienda, el transporte, la educación y la fiscalidad. Según ha señalado, la política familiar debe tener en cuenta "el coste" que asumen los padres y apoyar también a quienes cuidan de personas dependientes. "La familia no es un problema privado que la Administración tenga o deba ignorar", ha afirmado Fernández, que ha defendido que es "la primera red de apoyo, el primer espacio de solidaridad y el primer ámbito de educación, cuidado y responsabilidad".

Material escolar y oportunidades para los jóvenes

Dentro del paquete de medidas, el consejero ha anunciado también la ampliación de las deducciones fiscales destinadas a la adquisición de material escolar. El objetivo, según ha indicado, es aliviar la carga económica de las familias y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

Comisión de Desregulación, Familia y Servicios Sociales. / ASAMBLEAEX.ES

Fernández ha vinculado además las políticas familiares con el futuro de los jóvenes extremeños. Ha reconocido que muchos miran al futuro "con incertidumbre" por el empleo, la vivienda y la posibilidad de tener que marcharse de la región. Aunque ha admitido que muchas de esas materias exceden las competencias directas de su consejería, ha asegurado que su departamento incorporará "una mirada familiar y social" a las políticas de juventud.

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"Queremos jóvenes arraigados, queremos jóvenes con oportunidades y jóvenes que puedan, si ellos lo deciden así, construir un proyecto de vida en Extremadura", ha subrayado. La política de juventud, ha añadido, se conectará con la familia, la vivienda, la formación y el transporte, con la intención de facilitar que los jóvenes puedan quedarse en la región.