Los técnicos sanitarios también irán a la huelga el 25 de mayo con servicios mínimos en Extremadura

La sanidad pública afronta una nueva jornada de paro el próximo lunes, 25 de mayo, esta vez del personal técnico medio y superior del Sistema Nacional de Salud. La huelga, convocada a nivel nacional por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO y a la que se ha adherido UGT Servicios Públicos, reclama la reclasificación profesional de estos colectivos, una reivindicación pendiente desde el acuerdo firmado con el Gobierno en 2022.

La convocatoria afectará en Extremadura a las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud (SES) y se desarrollará desde las 8.00 horas del 25 de mayo hasta las 8.00 horas del día 26. Además, está prevista una segunda jornada de paro desde las 8.00 horas del 15 de junio hasta las 8.00 horas del día 16.

Quiénes son los técnicos afectados

La protesta se dirige al personal sanitario de formación profesional encuadrado en los grupos C1 y C2 del Sistema Nacional de Salud. En el primer bloque figuran los técnicos superiores sanitarios, cuya reclasificación se reclama del grupo C1 al grupo B. Ahí se incluyen especialidades como laboratorio clínico y biomédico, imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, anatomía patológica y citodiagnóstico, radioterapia y dosimetría, documentación y administración sanitaria, higiene bucodental, dietética y nutrición, salud ambiental, prótesis dentales, ortoprotésica, audiología protésica y óptica de anteojería, entre otras.

En el segundo bloque están los técnicos medios sanitarios, actualmente encuadrados en el grupo C2, para los que se reclama el paso al C1. En este caso se incluyen categorías como técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, farmacia y emergencias sanitarias. La reivindicación busca que su clasificación profesional se ajuste a la formación académica, las competencias y las funciones reales que desempeñan dentro del sistema sanitario.

Un compromiso pendiente desde 2022

CCOO sostiene que la reclasificación formaba parte del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022, y que debía estar implantada antes de finalizar 2023. Según el sindicato, el procedimiento está negociado con el Ministerio de Sanidad y con Función Pública, pero continúa bloqueado por la falta de financiación por parte del Ministerio de Hacienda.

La organización sindical cifra en torno a 450 millones de euros los fondos necesarios para hacer efectiva la medida. Por ello, ha reclamado al ministro de Hacienda, Arcadi España, la transferencia "inmediata" de las cantidades necesarias para aplicar la reclasificación y no descarta nuevas movilizaciones si persiste el bloqueo.

CCOO recuerda además que esta reivindicación viene de lejos. El sindicato sitúa en 2006 las primeras movilizaciones estatales específicas en defensa de los técnicos superiores y medios sanitarios, con el objetivo de actualizar su reconocimiento académico, profesional y salarial dentro del Sistema Nacional de Salud.

Servicios mínimos en Extremadura

La Junta de Extremadura ha establecido servicios mínimos para garantizar la asistencia sanitaria durante la huelga en los centros del SES. La orden publicada en el DOE recuerda que la asistencia sanitaria constituye un servicio público esencial vinculado al derecho a la protección de la salud recogido en la Constitución.

Con carácter general, durante los paros se mantendrá una dotación de personal equivalente a la existente en un día festivo para asegurar la atención urgente e inaplazable en todos los centros sanitarios dependientes o vinculados al SES, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, incluido el Banco de Sangre.

La resolución justifica estos mínimos "con el objetivo de evitar un grave riesgo para la seguridad, la integridad física y la vida de las personas". También garantiza la asistencia sanitaria programada a pacientes con patologías críticas o especialmente graves cuya evolución pueda verse afectada por retrasos o reprogramaciones.

Atención urgente y pacientes graves

Entre los servicios considerados esenciales figuran urgencias hospitalarias, diálisis, reanimación y cuidados críticos, quirófanos para cirugía urgente y oncológica, oncología radioterápica, hospitales de día oncohematológicos, diagnóstico por imagen urgente, anatomía patológica, farmacia, laboratorio, hemodinámica y consultas de alto riesgo obstétrico y oncología.

La orden también fija en un 30% la plantilla mínima de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) por turno en hospitalización general, una de las categorías incluidas dentro del bloque de técnicos medios sanitarios.

Concentración ante Hacienda

El paso previo a la huelga se ha producido este jueves con una concentración ante el Ministerio de Hacienda. Según CCOO y UGT, más de 2.000 personas han participado en la protesta para exigir la plena implantación de la reclasificación profesional de los técnicos medios y superiores del Sistema Nacional de Salud. Los sindicatos han reclamado al ministerio que desbloquee la financiación necesaria para aplicar una medida que, según defienden, ya está acordada con Sanidad y Función Pública.

Otra huelga sanitaria abierta

La convocatoria de los técnicos llega en un contexto de conflictividad sanitaria más amplio. En paralelo, continúa la huelga nacional de médicos contra el borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad. En lo que va de 2026, los facultativos han mantenido cuatro semanas de huelga, una por mes desde febrero, en la que ya se considera la huelga más prolongada de la historia reciente de España dentro del colectivo médico.

Sara Fernández

La semana de paro correspondiente a mayo se está desarrollando estos días. Según los datos aportados por el SES, la huelga médica registró este miércoles, 20 de mayo, un seguimiento del 17,45% en Extremadura. Por provincias, fue del 16,15% en Badajoz y del 19,58% en Cáceres.

Los médicos mantienen además nuevos paros previstos del 15 al 19 de junio, de modo que el calendario sanitario acumula varias convocatorias de protesta en apenas unas semanas, con reivindicaciones diferentes pero con un mismo escenario de fondo: la negociación pendiente de las condiciones profesionales dentro del Sistema Nacional de Salud.