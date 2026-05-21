Yolanda Díaz clausurará el congreso de USO en Extremadura que pide ligar los salarios al coste de alimentos y vivienda

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, clausurará este viernes en Badajoz el 13º Congreso Confederal de USO, una cita nacional en la que el sindicato ha situado el debate salarial, la vivienda, la alimentación y la calidad del empleo en el centro de su hoja de ruta para los próximos cuatro años.

La clausura se celebrará en el Palacio de Congresos de Badajoz Manuel Rojas, donde también está prevista una atención a medios, a las 11.00 horas, de Yolanda Díaz y del secretario general de USO, Joaquín Pérez. El congreso concluirá con la proclamación de la nueva Comisión Ejecutiva Confederal, que dirigirá la organización durante el próximo mandato.

USO ha celebrado desde este miércoles en la capital pacense su congreso confederal, arropado por representantes institucionales de Extremadura y por dirigentes del sindicalismo nacional e internacional. El sindicato ha llegado a esta cita con un dato interno relevante: acaba de superar por primera vez en su historia los 150.000 afiliados, tras varios años de crecimiento continuado.

Salarios y cesta básica

Una de las principales propuestas que USO ha llevado al congreso es recuperar la cláusula de revisión salarial obligatoria y automática, pero no vinculada únicamente al IPC general. El sindicato plantea que las subidas salariales tengan en cuenta un subíndice de productos básicos, con especial atención al encarecimiento de la alimentación, la vivienda y los suministros.

Joaquín Pérez ha defendido que "no nos sirve en el contexto actual el IPC general, porque donde nos estamos empobreciendo es en lo básico". A su juicio, "de nada sirve" que los convenios colectivos o el salario mínimo interprofesional suban un 3% o un 5% si productos esenciales como la vivienda o la alimentación se encarecen un 15%, un 20% o un 30%.

El sindicato ha vinculado esta propuesta a la pérdida de poder adquisitivo de muchas familias trabajadoras y a la dificultad creciente para desarrollar "vidas normales" con salarios que no alcanzan para cubrir necesidades básicas. En ese diagnóstico, USO ha incluido también la temporalidad y la parcialidad, dos problemas que, según la organización, afectan especialmente a las mujeres.

Badajoz, sede nacional

La elección de Badajoz como sede del congreso ha tenido también una lectura extremeña. El secretario general de USO Extremadura, Luis Manuel Gil, ha destacado que la celebración de esta cita en la ciudad pone de relieve el crecimiento del sindicato dentro y fuera de la comunidad autónoma.

En clave regional, USO ha situado entre sus prioridades la necesidad de promover con el Ejecutivo extremeño políticas activas de empleo que mejoren la estabilidad del mercado laboral, eleven los salarios y favorezcan la industrialización del territorio. La organización ha recordado además que Extremadura mantiene un PIB per cápita un 22% por debajo de la media nacional, lo que obliga, según su planteamiento, a reforzar las políticas de empleo e infraestructuras.

Santi García

La apertura del congreso contó con la presencia del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano; el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina; y la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, entre otros representantes públicos.

Unidad sindical

El congreso de USO ha reunido también a representantes de otras organizaciones sindicales. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido que "es la hora del sindicalismo" y ha abogado por fortalecer las relaciones entre organizaciones. También ha intervenido el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, que ha puesto en valor la construcción de espacios de confluencia en defensa de los trabajadores.

La cita ha contado asimismo con participación de organizaciones sindicales internacionales, como la Confederación Sindical Internacional, la Confederación Europea de Sindicatos, la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE y la Central Sindical de las Américas.

En su discurso de apertura, Joaquín Pérez ha advertido de que el trabajo corre el riesgo de "perder su sentido" en un contexto marcado por los cambios tecnológicos, los algoritmos y la inteligencia artificial. "Sin trabajo digno y justicia social, no hay democracia que se sostenga", ha defendido el secretario general de USO.

Nueva dirección

El congreso concluirá este viernes con la elección y proclamación de los nuevos órganos confederales. Joaquín Pérez parte como candidato a la reelección al frente de la organización y, según se ha avanzado durante la cita, era el único aspirante a liderar el sindicato para los próximos cuatro años.