Más de 18.000 alumnos extremeños tendrán comedor escolar gratis tras elevarse los umbrales de renta

La Consejería de Educación y Formación Profesional calcula que más de 18.000 alumnos tendrán comedor escolar gratis el próximo curso en Extremadura tras la subida de los umbrales de renta que dan acceso a la gratuidad del servicio. La nueva consejera del ramo, Sandra Valencia, ha defendido este viernes en la Asamblea que ese incremento "valiente" de los topes de ingresos familiares a las becas ha permitido que este curso el 80% de los usuarios haya contado ya con gratuidad total y que la previsión para el curso 2026-2027 sea elevar ese porcentaje hasta el 84% de los beneficiarios.

Valencia ha situado este anuncio dentro de las medidas de conciliación de la Junta y ha sostenido que actualmente ningún alumno se queda sin comedor escolar en Extremadura. Según ha explicado, la comunidad cuenta con 300 comedores escolares y la administración autonómica garantiza la plaza tanto a los alumnos becados como a aquellos que no reúnen los requisitos de gratuidad total.

Valencia anuncia la actualización de las listas de interinos docentes en Extremadura / ASAMBLEAEX.ES

Ante las críticas del PSOE, la consejera ha rechazado que en Extremadura haya existido una gratuidad universal del comedor escolar. "Nunca en Extremadura ha habido gratuidad universal de los comedores escolares", ha afirmado durante una comparecencia en comisión para exponer las líneas generales de su departamento. Frente a ese modelo, ha defendido que la Junta ha optado por elevar los límites económicos para ampliar el número de familias beneficiarias.

Umbrales de renta

La consejera ha detallado que, en el caso de una unidad familiar de cuatro miembros, el umbral de renta ha pasado de 17.795 euros en el curso 2023-2024 a 22.479 euros en el curso 2024-2025. Esa subida, según ha explicado, ha permitido que la gratuidad total alcance ya al 80% de los usuarios del servicio.

Para el próximo curso, Educación estima que la gratuidad llegará al 84% de los beneficiarios, con más de 18.000 plazas completamente gratuitas. "18.000 alumnos serán becados, pero el resto tendrán asegurada la plaza en el comedor, garantizándose la conciliación tan importante y la estabilidad de esas familias", ha señalado Valencia.

La responsable autonómica ha defendido que la medida forma parte de una política de apoyo a las familias, pero también ha vinculado los comedores con el sector primario extremeño. Según ha avanzado, los productos que se consuman en estos servicios estarán ligados a la agricultura de la región y contarán con "la calidad y la garantía" de los productores extremeños.

Nuevos servicios

Educación ha anunciado también que el próximo curso se pondrán en marcha cinco nuevos comedores escolares. Estarán en Higuera de Llerena, Valverde de Mérida, Valdecaballeros, Guadajira y Torrejoncillo. Estos nuevos servicios se suman a los 19 comedores que, según ha recordado Valencia, se han abierto durante la legislatura pasada. La consejera ha defendido que el objetivo es seguir ampliando la red para facilitar la conciliación de las familias, especialmente en una comunidad con dispersión territorial y con muchos municipios pequeños.

La ampliación de servicios también llegará a las aulas matinales. Valencia ha señalado que Extremadura cuenta ya con 315 centros con este recurso, 8.820 plazas y una inversión superior al millón de euros. Desde el inicio de la legislatura se han abierto 57 nuevas aulas matinales y el próximo curso se sumarán otras diez. Las nuevas estarán en Torrejoncillo, Almoharín, Berlanga, Don Álvaro, Monterrubio de la Serena, Badajoz, Alange, Valverde de Mérida, Rosalejo e Higuera de Llerena. "De eso se trata, de trabajar y de llevar políticas que faciliten la vida de los extremeños", ha señalado.

Infantil de 0 a 1 año

Otro de los ejes de la comparecencia ha sido la gratuidad del primer ciclo de educación infantil. Valencia ha recordado que actualmente la escolarización ya es gratuita de 1 a 3 años y ha confirmado que desde el 1 de septiembre se incorporará también la etapa de 0 a 1 año.

"Extremadura puede decir que por primera vez en su historia la educación de cero a tres años será gratuita", ha afirmado la consejera. Educación sostiene que esta medida refuerza tanto la igualdad de oportunidades como la conciliación, al considerar que los primeros años de vida son determinantes para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los menores.

La red autonómica cuenta actualmente con 127 aulas de 1 a 2 años en colegios públicos, financiadas ahora al 100% con fondos propios de la comunidad autónoma. A ellas se suman 40 escuelas infantiles de titularidad de la Junta, 11 escuelas infantiles cedidas a los ayuntamientos y 161 escuelas infantiles municipales autorizadas y financiadas por la administración regional.

Valencia también ha destacado la estabilización de 67 técnicos de Educación Infantil y la creación de 233 nuevos puestos estructurales de TEIS en la relación de puestos de trabajo.

Críticas del PSOE

El PSOE ha reclamado a la nueva consejera un "cambio de rumbo" en las políticas educativas y ha advertido de "deficiencias" en servicios esenciales como el comedor, el aula matinal o el transporte escolar. La portavoz socialista de Educación, Lara Garlito, ha dado la bienvenida a Valencia y le ha deseado "éxitos en su gestión, porque serán los de toda la ciudadanía extremeña", pero ha expresado una "profunda preocupación" por la evolución del sistema educativo.

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, en la comisión del ramo en la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Garlito ha señalado que Extremadura es la sexta comunidad autónoma con mayor abandono educativo temprano, con una tasa del 15%, dos puntos más que el año anterior, según los últimos datos del Ministerio. A su juicio, este indicador "no es un dato aislado, sino el resultado de un conjunto de políticas que están fallando".

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La diputada socialista ha defendido la gratuidad de servicios como el comedor escolar y el aula matinal, y ha advertido de los efectos que la reorganización de la red de educación infantil de 0 a 3 años puede tener sobre las familias trabajadoras y los municipios rurales. También ha pedido mejoras para el personal técnico de Educación Infantil y aclaraciones sobre la equidad del bono de 200 euros destinado a apoyo educativo.