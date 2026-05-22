Agroseguro activa en Zafra el Plan 2026 con mejoras clave para el vacuno, ovino, caprino, equino y porcino

Agroseguro ha presentado en Zafra las principales novedades del Plan 2026 de seguros pecuarios, que entrará en vigor el próximo lunes 1 de junio con 15 líneas de aseguramiento, entre ganaderas y acuícolas. La jornada, celebrada en la localidad pacense, reunió a entidades coaseguradoras y redes comerciales de Extremadura y Andalucía para conocer las mejoras que afectarán a sectores estratégicos como el vacuno, el ovino y caprino, el equino y el porcino.

Más de mil millones en contratación agraria

La directora del área de Producción y Marketing de Agroseguro, Sílvia Marques, abrió el encuentro destacando la evolución positiva de la contratación de los seguros agrarios durante los últimos años. Según explicó, el sistema alcanzó en 2025 los 1.029 millones de euros en primas, lo que supone el tercer ejercicio consecutivo por encima de los mil millones y confirma el peso creciente del seguro agrario en el campo español. La siniestralidad cerró el año en 804 millones de euros, la segunda cifra nominalmente más alta de la serie histórica del seguro agrario en España.

Marques subrayó que, pese al elevado volumen de siniestros, Agroseguro ha mantenido unos plazos de pago reducidos, con una media de 27 días desde la tasación. Esta capacidad de respuesta, afirmó Sílvia Marques, “evidencia la agilidad y la eficiencia operativa de los equipos de trabajo de la Agrupación”. La responsable de Producción y Marketing también situó entre las prioridades de 2026 el refuerzo de los seguros ganaderos, especialmente en el vacuno de carne, donde reconoció que “contamos con margen de mejora, fundamentalmente en ganado vacuno de carne”.

Siniestralidad ganadera en Extremadura

Durante la jornada, los directores territoriales de Agroseguro en Extremadura y Andalucía expusieron las principales cifras de sus respectivos ámbitos. Jacinta Patiño destacó que la siniestralidad ganadera en Extremadura alcanzó los 5,4 millones de euros, concentrada sobre todo en el seguro de retirada y destrucción de animales muertos y en la línea de vacuno de reproducción. Por su parte, Juan Francisco Delgado señaló que en Andalucía se abonaron 8 millones de euros por el mismo concepto, principalmente en esas dos líneas y también en el seguro aviar.

Silvia Úbeda, técnica del departamento de Estudios de Agroseguro, fue la encargada de detallar las mejoras más relevantes del nuevo plan de seguros pecuarios. Entre las novedades del seguro de ganado vacuno de reproducción y producción, el más contratado dentro del sistema, figuran el incremento de las indemnizaciones por crías, la revisión de los valores de aseguramiento de los animales y una mejora de las compensaciones en las explotaciones cárnicas.

Nuevas coberturas para el vacuno

El Plan 2026 incorpora además una ampliación del rango de edad y una mejora de la compensación para los animales más longevos en explotaciones cárnicas. También se añaden coberturas frente a neumonías en animales productivos y enterotoxemias en no productivos, y se elimina el periodo de carencia para los animales procedentes de centros de recría cuando regresen a la explotación de origen. Otra de las novedades es la inclusión de los centros de testaje dentro de las coberturas del seguro.

En el caso del vacuno de cebo, Agroseguro incluye el ataque de animales salvajes dentro de la garantía básica. Además, dentro de la garantía de mortalidad masiva se incorpora una nueva franquicia elegible del 50%, una opción que permitirá adaptar mejor la contratación a las necesidades de cada explotación ganadera. La retirada y destrucción de animales muertos en la explotación dejará de figurar como garantía adicional, aunque los gastos podrán seguir asegurándose a través de la línea específica.

Mejoras para ovino, caprino, equino y porcino

El seguro de ganado ovino y caprino también suma cambios relevantes en el nuevo plan. Entre ellos destaca la inclusión de la peste en pequeños rumiantes dentro de la garantía básica del seguro, así como la incorporación de la cobertura para la retirada de la leche ante sospecha de tembladera. El Plan 2026 contempla, además, mejoras en otros seguros pecuarios, como los destinados al ganado equino y porcino.

La jornada concluyó con la intervención de Mirian Ramírez, del departamento de Producción de Agroseguro, que explicó las novedades en la gestión de la contratación mediante varios ejemplos prácticos. Ramírez destacó las ventajas que la póliza de seguro renovable ofrece al ganadero, mientras que Ángel Paz, responsable de Marketing de Agroseguro, detalló las acciones previstas para impulsar la divulgación, el conocimiento y la contratación de los seguros ganaderos.