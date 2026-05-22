Educación avanza un nuevo decreto de interinos y la actualización de las listas extraordinarias en especialidades con alta demanda

La nueva consejera de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Sandra Valencia, ha situado a los interinos docentes entre los primeros asuntos de su hoja de ruta al frente del departamento. En una comparecencia en la Asamblea para explicar sus líneas de actuación, Valencia ha anunciado que la consejería pondrá en marcha la actualización de las listas extraordinarias de interinos, con especial atención a las especialidades que presentan mayor demanda, como Matemáticas.

El movimiento llega en el arranque político de la nueva etapa en Educación, después de que Valencia haya defendido que su intención es trabajar "de la mano" de la comunidad educativa y dar continuidad a las líneas abiertas en los últimos años. La consejera ha insistido en que el alumnado debe estar "por encima de todo", pero ha querido lanzar también un mensaje directo al profesorado y a los representantes sindicales.

Sandra Valencia, durante su comparecencia en la Comisión de Educación y Formación Profesional de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

"Ya vamos a poner en marcha la actualización de las listas extraordinarias de interinos, sobre todo en esas especialidades que tienen gran demanda como pueden ser Matemáticas", ha señalado la nueva titular de Educación, que ha enmarcado esta decisión dentro de la necesidad de ordenar las necesidades de plantilla y reforzar aquellas áreas donde el sistema educativo tiene más dificultades para cubrir vacantes.

Decreto de interinos

Junto a esa actualización de bolsas, Valencia ha avanzado que Educación abrirá un periodo de negociación con los sindicatos para abordar el decreto de interinos, una norma que, según ha reconocido, "lleva un tiempo atascada". La intención de la consejería es "darle ese impulso" para que los docentes cuenten con "unos derechos dignos de la labor que realizan".

El decreto se perfila así como uno de los primeros frentes de negociación de la nueva consejera con las organizaciones sindicales. Valencia ha subrayado que sus primeras reuniones al asumir el cargo han sido precisamente con los sindicatos, un gesto que, según ha explicado, ha querido hacer para dejar clara su disposición al diálogo.

"Mis primeras reuniones han sido con los sindicatos. Esto ha sido un guiño que yo he querido hacer para que vean que la mano está siempre tendida", ha afirmado. En esos encuentros, ha añadido, ha querido escuchar de manera individual las reivindicaciones de cada organización y hablar largo y tendido sobre el sistema educativo extremeño.

Jorge Valiente

Homologación salarial

La consejera también ha confirmado que en esas conversaciones se ha abordado la homologación salarial del profesorado, una de las reclamaciones recurrentes de los docentes. Valencia ha admitido que "queda camino por recorrer", aunque ha recordado que desde el 1 de enero de 2026 los profesores cuentan ya con una subida de 80 euros en sus nóminas.

Sin dar fechas concretas ni cifras, la responsable de Educación ha defendido que la mejora de las condiciones del profesorado debe abordarse de forma progresiva y "con responsabilidad", tanto en la parte económica como en otras medidas de reconocimiento profesional. "Somos conscientes de que hay que dignificar la labor docente, pero hay que hacerlo con muchas caras, no solamente la parte económica", ha señalado.

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Valencia ha insistido en que el objetivo de su departamento es mantener abierta la negociación y buscar acuerdos, aunque ha apelado a los límites presupuestarios. "Los recursos son los que son y evidentemente hay que llegar a todo y hay que hacerlo bien", ha indicado.