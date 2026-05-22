El tiempo
Extremadura registra las temperaturas más altas del país con aviso amarillo por máximas de 39 grados
Castuera, con 27,1 grados de madrugada, lidera el ranking nacional en un viernes en el que Badajoz podrá llegar a los 39 grados y Cáceres a los 35
Extremadura ha comenzado este viernes, 22 de mayo, situada entre las zonas más cálidas del país, con varias estaciones de la comunidad encabezando el resumen de temperaturas máximas registrado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a primera hora de la mañana.
Según los datos actualizados a las 08.42 horas, Castuera, en la provincia de Badajoz, marcaba la temperatura más alta de España, con 27,1 grados registrados a la 01.40 horas. Le seguían Alcuéscar, en Cáceres, con 26,9 grados; Santa Marta, en Badajoz, con 26,8; y Cañaveral, en Cáceres, con 26,2 grados.
Aviso amarillo en las Vegas del Guadiana
Estos registros anticipan una jornada de calor intenso en la región, donde persiste el aviso amarillo por altas temperaturas en las Vegas del Guadiana. La Aemet prevé que las máximas puedan superar los 38 grados en esta zona.
La predicción para este viernes apunta a cielos poco nubosos, con algunas nubes altas. Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso, localmente moderado, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente.
En las capitales de provincia, Badajoz alcanzará los 39 grados, con una mínima de 17, y Cáceres llegará a los 35 grados, tras una mínima de 18.
La relación de estaciones extremeñas con los valores más elevados se completa con Olivenza, con 26,1 grados; Puerto Rey, con 26,1; Badajoz Aeropuerto, con 26; Villanueva del Fresno, con 25,6; Brozas, con 25,4; y Don Benito, también con 25,4 grados.
El viento soplará variable, con predominio del sur y sureste, flojo en general, aunque no se descartan intervalos de intensidad moderada.
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