El PP denuncia que Aena deja a Badajoz con una inversión “ridícula” frente al gasto en otros aeropuertos

El PP de Extremadura ha denunciado que Aena deja al aeropuerto de Badajoz con una inversión “ridícula” frente al gasto previsto en otros aeropuertos de la red estatal. Los populares reclaman al Gobierno de España que “recapacite” y reconozca el papel estratégico de la infraestructura pacense para la conectividad de Extremadura.

El portavoz de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Nieto, ha registrado en la Asamblea una propuesta para respaldar las medidas planteadas por la Junta de Extremadura, entre ellas la instalación de un sistema antiniebla y la ampliación del horario operativo civil.

El problema de volar en invierno

La falta de un sistema antiniebla no es solo una cuestión técnica. En invierno, cuando las condiciones meteorológicas empeoran, puede complicar la operativa del aeropuerto, provocar retrasos, desvíos o cancelaciones y dejar a viajeros con agendas completamente descolocadas, especialmente en conexiones laborales, médicas, familiares o de enlace con otros vuelos.

El portavoz de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Nieto, ha registrado en la Asamblea una propuesta para la instalación de un sistema antiniebla y la ampliación del horario operativo civil del aeródromo extremeño. / Europa Press

Por eso el PP considera esta actuación una de las mejoras clave para aumentar la fiabilidad del aeropuerto y evitar que la niebla siga condicionando la capacidad real de la infraestructura en los meses más complicados del año.

5 millones frente a 1.765

Nieto ha calificado de “cantidad ridícula” los 5,2 millones de euros previstos por Aena para el aeropuerto pacense en el periodo 2027-2031, una cifra que supone apenas el 0,04% de los 12.000 millones del plan inversor aeroportuario estatal.

El portavoz popular ha comparado esa dotación con los 1.765 millones previstos para la ampliación del aeropuerto de El Prat. “En Cataluña se va a invertir 353 veces más que en Extremadura”, ha señalado.

Un aeropuerto que crece

El PP sostiene que la baja inversión contrasta con el crecimiento del aeropuerto pacense. Según los datos aportados por los populares, en 2025 registró un aumento del 17% en pasajeros y del 32% en operaciones.

La formación atribuye parte de ese avance a la apuesta de la Junta por la Obligación de Servicio Público (OSP), con una inversión superior a 7 millones de euros, que ha permitido aumentar frecuencias, como la conexión con Barcelona, y abrir nuevas rutas, como Canarias.

Más horario operativo

Además del sistema antiniebla, el PP reclama ampliar el horario operativo civil del aeropuerto, una medida que considera compatible con su uso militar y necesaria para atraer nuevas conexiones comerciales.

Los populares defienden que el aeropuerto de Badajoz debe recibir una inversión acorde a su crecimiento y a su papel en una comunidad marcada por el déficit histórico de infraestructuras y por los retrasos de la alta velocidad ferroviaria.