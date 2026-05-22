La Universidad de Extremadura ya tiene las fechas clave para matricularse y empezar el curso 2026/2027

La Universidad de Extremadura (UEx) ya ha fijado el calendario clave para miles de estudiantes extremeños que el próximo curso iniciarán o continuarán sus estudios superiores. La institución académica ha aprobado tanto las fechas de preinscripción y matrícula como el inicio oficial del curso 2026/2027, además de varias novedades ligadas a la modernización universitaria y a la oferta formativa.

El Consejo de Gobierno de la UEx, presidido por el rector Pedro M. Fernández Salguero, dio luz verde este jueves al nuevo calendario académico, que establece que el curso arrancará oficialmente el próximo 9 de septiembre y se prolongará hasta el 30 de julio de 2027.

Cuándo habrá que matricularse

La principal fecha para quienes quieran acceder a la Universidad de Extremadura llegará el próximo mes de junio. El plazo ordinario de preinscripción permanecerá abierto entre el 12 y el 25 de junio.

La universidad ha establecido además una fase extraordinaria del 22 al 27 de julio para estudiantes que no hayan obtenido plaza en la convocatoria ordinaria o que accedan posteriormente a los requisitos necesarios para entrar en la universidad.

UEx

La matrícula ordinaria deberá formalizarse entre los días 8 y 10 de julio.

La preinscripción se realizará de forma telemática a través de la web de la UEx y cada estudiante podrá solicitar hasta siete titulaciones distintas por orden de preferencia.

Además, quienes obtengan plaza en una carrera que no hayan marcado como primera opción podrán realizar una matrícula condicional mientras esperan posibles movimientos en listas de espera de titulaciones preferentes.

Así será el próximo curso universitario

El calendario aprobado contempla que el periodo lectivo se extienda desde septiembre hasta mediados de julio. Las clases del primer semestre se desarrollarán del 10 de septiembre al 22 de diciembre, mientras que el segundo semestre arrancará el 29 de enero y finalizará el 7 de mayo de 2027.

La Universidad de Extremadura ha explicado que estas medidas forman parte de una estrategia orientada a reforzar la modernización académica, la innovación, la internacionalización y la transferencia del conocimiento.

Entre las novedades aprobadas figura también la incorporación de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo a la Red Interuniversitaria de Posgrados en Turismo (Redintur), integrada por una treintena de universidades españolas.

Ismael Chávez

Con ello, la UEx busca impulsar proyectos conjuntos de docencia, investigación y movilidad universitaria dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.

Inteligencia artificial, sostenibilidad y salud pública

El Consejo de Gobierno ha aprobado igualmente la XXVII edición de los Cursos Internacionales de Verano-Otoño, que se celebrarán entre julio y octubre de 2026 con un total de 18 cursos.

La programación pondrá el foco en cuestiones de plena actualidad como la inteligencia artificial, la transformación digital, la sostenibilidad, los retos geopolíticos internacionales, la salud pública o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

También habrá espacio para materias vinculadas a las humanidades, la memoria histórica, la economía social, el cooperativismo y el emprendimiento universitario.

Además, la universidad ha aprobado un nuevo Manual de Identidad Corporativa destinado a actualizar y unificar la imagen institucional de la UEx en todos sus soportes y canales de comunicación.