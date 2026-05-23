Los autónomos extremeños crecen pese al "infierno fiscal" y la presión de las cuotas

Extremadura gana autónomos en medio de un escenario cada vez más exigente para quienes trabajan por cuenta propia. La región cuenta actualmente con 81.307 afiliados al RETA, 640 más que en abril de 2025, un crecimiento que ATA Extremadura atribuye a la resistencia del colectivo, a su profesionalización y al empuje de muchos pequeños negocios que siguen sosteniendo actividad económica en pueblos y ciudades.

La cifra se ha conocido en la Asamblea Electoral de ATA Extremadura, en la que Candelaria Carrera ha sido reelegida presidenta de la organización. Carrera ha destacado que el autónomo extremeño "resiste" después de una etapa marcada por una "sucesión permanente" de crisis y transformaciones desde marzo de 2020.

Jonás Herrera

Más negocio, pero más presión

El crecimiento del colectivo no borra las dificultades. ATA advierte de que los autónomos trabajan en un contexto de más costes, más burocracia, más obligaciones y más incertidumbre, especialmente en actividades pequeñas, familiares o vinculadas al medio rural.

El presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, ha sido especialmente duro al describir la situación. Ha asegurado que los autónomos viven "un infierno fiscal", con "más trámites, más trabas, más burocracias y más obligaciones". También ha defendido que "la verdadera prioridad nacional de este país son los autónomos", porque sin ellos "este país no funciona".

El peso de los pequeños negocios

ATA subraya que España no se parece a otros grandes modelos económicos europeos, porque buena parte del tejido productivo está formado por autónomos, pequeñas empresas y negocios con uno o dos trabajadores. En Extremadura, ese peso es todavía más evidente, con profesionales que mantienen abiertos comercios, talleres, explotaciones, bares, servicios y actividades esenciales en muchas localidades.

Carrera ha señalado que el objetivo ahora debe ser ayudar a que los negocios sean más resistentes, más competitivos y más capaces de adaptarse a los cambios. Para ello ha reclamado mejores infraestructuras, menos burocracia, más digitalización, formación y facilidades para el relevo generacional.

El IVA de facturas sin cobrar

Uno de los asuntos que más preocupa al colectivo es la obligación de pagar el IVA de facturas que todavía no se han cobrado. ATA considera que este sistema añade tensión a negocios que ya soportan gastos fijos, cotizaciones, trámites y retrasos en los pagos.

Amor ha comparado además la situación española con la de otros países europeos y ha señalado que una simplificación de las declaraciones de IVA podría ahorrar unos 600 euros al año a cada autónomo.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, intervino en la clausura de la asamblea para defender el modelo regional de apoyo al trabajo autónomo frente al del Gobierno central. "Mientras en el gobierno regional estamos bajando cuotas, el Gobierno de España está subiéndolas y sube impuestos y pagan siempre los que son más frágiles", ha afirmado.

Guardiola recordó que el Plan de Empleo Autónomo contempla 316 millones de euros hasta 2027 y citó medidas como la Tarifa Cero, las ayudas a la consolidación de negocios, la Tarifa Coste Cero por baja laboral, el programa Releva Autónomos y la Tarifa Quédate.