Emérita Lvdica también conquista al influencer del Imperio Romano

Emérita Lvdica ha conquistado a uno de los grandes divulgadores digitales del mundo romano en Italia. El creador de contenidos Gian Marco D'Eusebi, conocido en redes sociales como Azzykky, ha visitado Extremadura durante cuatro días para conocer de cerca el patrimonio romano de la región y mostrarlo después a una comunidad que suma cientos de miles de seguidores interesados en la historia, el arte, las leyendas y las curiosidades de Roma.

El viaje ha estado organizado por la Junta de Extremadura y Turespaña dentro de una acción de promoción turística dirigida al mercado italiano. D'Eusebi, especializado en convertir la antigua Roma en contenido para redes sociales, cuenta con 406.000 seguidores en Instagram y 75.000 en YouTube, además de ser autor del libro Escape Roma y del podcast Iter - Io, tu e Roma, con unos 8.000 seguidores.

Su perfil encaja con una nueva forma de contar el patrimonio: menos solemne, más visual y apoyada en pequeñas historias capaces de circular entre públicos jóvenes. Según los datos facilitados por el Ejecutivo regional, su audiencia se concentra principalmente entre los 24 y los 35 años, una franja especialmente vinculada al consumo de contenidos culturales a través de redes sociales.

Mérida, otra Roma para contar

El eje principal de la visita ha sido Mérida, ciudad Patrimonio Mundial de la Unesco por su conjunto arqueológico y escenario estos días de Emérita Lvdica, la fiesta de interés turístico regional que recrea el pasado de la antigua capital de Lusitania. Allí, el creador italiano ha recorrido los principales monumentos romanos de la ciudad y ha participado en varias de las actividades programadas.

La presencia de Azzykky ha permitido unir dos relatos: el de la Mérida monumental, sostenida sobre teatros, templos, calzadas y restos de la antigua Augusta Emerita, y el de una divulgación histórica que busca enganchar al público desde la curiosidad. La Roma que D'Eusebi suele contar desde Italia ha encontrado estos días una extensión natural en Extremadura, donde el legado imperial sigue formando parte del paisaje urbano y cultural.

Azzykky en el Templo de Diana de Mérida. / Juntaex

De las termas de Alange a Los Mármoles

La ruta no se ha limitado a Mérida. Durante su estancia en la región, el creador de contenidos también ha visitado el Museo Nacional de Arte Romano, las termas romanas de Alange, la ciudad romana de Cáparra y el templo de Augustóbriga, conocido popularmente como Los Mármoles.

El recorrido ha trazado así un mapa de la Extremadura romana más allá de su capital patrimonial. Alange aporta el peso de la cultura termal; Cáparra, la fuerza simbólica de su arco y de la antigua vía; y Augustóbriga, la imagen reconocible de un templo romano salvado como memoria de un territorio transformado por el paso del tiempo. Todos esos enclaves forman parte de un relato que Turismo quiere proyectar fuera de España.

Javier Cintas

Italia, objetivo turístico

Con este viaje de familiarización, la Dirección General de Turismo ha buscado poner en valor el patrimonio histórico extremeño y promocionar tanto sus principales recursos culturales como sus fiestas de interés turístico en el mercado nacional e internacional.

La acción se enmarca en una estrategia más amplia dirigida a Italia. En las últimas semanas, la Junta ha organizado otros dos viajes de prensa vinculados a este país: uno centrado en Guadalupe y el turismo religioso y otro dedicado a la gastronomía. Ahora, el hilo conductor ha sido la huella romana, con Emérita Lvdica como puerta de entrada y con un prescriptor capaz de trasladar ese legado a miles de seguidores italianos.

Noticias relacionadas

En este caso, la promoción no se ha apoyado solo en enseñar monumentos, sino en colocarlos ante la mirada de alguien que ha hecho de Roma una marca narrativa propia. El influencer del Imperio Romano ha encontrado en Mérida y en otros enclaves extremeños una Roma distinta, más alejada del Coliseo, pero igualmente viva en sus piedras, en sus fiestas y en su memoria histórica.