Europa alerta de las muertes en el trabajo mientras Extremadura registra ocho fallecidos en solo cinco meses

El Parlamento Europeo ha puesto el foco en una tragedia que sigue golpeando cada año a miles de familias: las muertes en el trabajo. La Eurocámara ha reclamado la creación de un día europeo en memoria de las víctimas de accidentes laborales mientras Extremadura acumula ya al menos ocho trabajadores fallecidos en 2026, una cifra que los sindicatos han situado como señal de alarma por el aumento de la gravedad de la siniestralidad laboral.

La resolución, aprobada este jueves por amplia mayoría, pide instaurar el 8 de agosto como Día Europeo en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Trabajo y por la Protección y la Dignidad de los Trabajadores. La fecha coincide con el aniversario de la tragedia minera de Bois du Cazier, en Bélgica, donde murieron 262 mineros en 1956.

En la comunidad extremeña al menos se han registrado ocho personas fallecidas en accidentes laborales en lo que va de año. El primer accidente se produjo el 13 de enero en Torremayor, donde una trabajadora de 36 años murió atrapada en la maquinaria de una empresa dedicada a la fabricación de paneles. El segundo llegó el 12 de febrero en la A-66, cerca de Zafra, donde un operario de grúa de 60 años falleció atropellado cuando acudía a asistir a un vehículo averiado.

El 16 de febrero, un joven de 31 años sufrió graves quemaduras tras una deflagración en un taller de chapa y pintura de Don Benito y falleció al día siguiente. El cuarto siniestro mortal se registró el 21 de febrero en Puebla de Alcocer, donde un trabajador de 65 años perdió la vida al precipitarse desde un tejado en una fábrica de piensos.

A estos casos se sumó el 19 de marzo la muerte de un hombre de 42 años en Don Benito, tras caer desde el tejado de una nave industrial. El 11 de mayo falleció también un empleado municipal de 61 años en Fuente del Maestre, atrapado entre dos camiones mientras realizaba labores como conductor de maquinaria en la avenida Europa. Hay otros casos que no han trascendido.

Accidentes que vuelven a repetirse

Los casos dibujan una tónica conocida por los sindicatos: caídas en altura, atrapamientos, atropellos durante la jornada, maquinaria y deflagraciones. Los sindicatos advierten de que muchas de estas muertes podrían evitarse con más prevención, más formación y más control en los centros de trabajo.

El problema va mucho más allá de los accidentes mortales. Durante 2025 se contabilizaron en Extremadura 23.338 accidentes laborales, una media de 64 accidentes al día. Agricultura, construcción e industria manufacturera figuran entre los sectores con mayores índices de siniestralidad.

El calor extremo entra en el debate laboral

La Eurocámara ha reclamado además nuevas medidas frente a los riesgos laborales derivados del cambio climático. Los eurodiputados piden que el calor extremo sea reconocido como un factor de riesgo laboral importante, especialmente para trabajadores al aire libre.

PI STUDIO

El debate llega en plena subida de temperaturas. Este viernes, Extremadura puede rozar los 39 grados en algunos puntos, una de las máximas previstas en España pese a estar todavía en mayo. La situación vuelve a poner el foco sobre sectores como el campo, la construcción, el transporte o determinados trabajos industriales.

Inteligencia artificial y más inspecciones

La resolución europea también reclama evaluar el impacto de la inteligencia artificial y de los sistemas automatizados de control sobre la salud física y mental de los trabajadores. El Parlamento Europeo advierte de que algunos modelos de gestión algorítmica pueden intensificar ritmos de trabajo, aumentar la vigilancia y generar nuevas formas de presión laboral.

Además, la Eurocámara pide reforzar las inspecciones de trabajo con más personal, recursos e independencia. Según los últimos datos citados por el Parlamento Europeo, en 2023 se registraron en la Unión Europea 3.298 accidentes laborales mortales y cerca de 2,8 millones de accidentes no mortales con al menos cuatro días de baja.