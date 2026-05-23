La fábrica de cátodos de Mérida facturará más que las cinco mayores empresas extremeñas

La futura fábrica de cátodos de Hunan Yuneng en Mérida prevé una facturación de 1.300 millones de euros, una cifra que, según ha destacado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, será superior a la que suman "las cinco empresas más grandes que hay en Extremadura". Es uno de los datos que ha facilitado en su primera comparecencia en la Asamblea de Extremadura, donde ha situado este proyecto como uno de los grandes símbolos de la nueva estrategia industrial de la Junta.

La planta, con una inversión prevista de 800 millones de euros y la creación de 500 empleos, tiene previsto entrar en producción antes de que finalice este año, según ha señalado Santamaría. El consejero ha asegurado que la fábrica cuenta ya con todos los permisos autorizados y ha defendido que permitirá convertir a Extremadura en una "referencia europea en baterías".

"No se trata de atraer inversión a cualquier precio, sino de inversión seria, sostenible y generadora de empleo estable", ha afirmado el responsable autonómico de Economía, que ha vinculado este proyecto a la hoja de ruta de la Junta para ganar peso industrial, captar capital internacional y situar a la región en sectores estratégicos como la movilidad eléctrica, la energía, la tecnología y los centros de datos.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría. / Asamblea de Extremadura

Un proyecto de 800 millones

Santamaría ha presentado la fábrica de Hunan Yuneng como uno de los grandes proyectos industriales que maneja actualmente Extremadura. Según ha explicado, la iniciativa fue una "oportunidad" que el Gobierno de María Guardiola empezó a trabajar en septiembre de 2023 y que la Junta seguirá acompañando "hasta que entre en producción".

El consejero ha subrayado la dimensión económica de la planta no solo por la inversión o el empleo directo previsto, sino también por su capacidad de arrastre. La facturación estimada de 1.300 millones de euros situaría a la compañía, de entrada, en una escala empresarial inédita para la región. "Para que se hagan una idea, la facturación de esta empresa nada más es superior a lo que facturan las cinco empresas más grandes que hay en Extremadura", ha remarcado.

La fábrica se enmarca en el desarrollo de la cadena de valor de las baterías, uno de los sectores llamados a crecer al calor de la electrificación del transporte y de la transición energética. La Junta defiende que este tipo de inversiones puede ayudar a diversificar el tejido productivo extremeño, tradicionalmente más dependiente de sectores primarios, servicios y actividad pública.

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Más de 110 proyectos gestionados

El consejero ha situado la planta de Mérida dentro de una estrategia más amplia de captación de inversiones. Según ha indicado, Extremadura cuenta por primera vez con un Plan Integral de Atracción de Inversiones, desde el que la Junta ha gestionado ya más de 110 proyectos.

Entre las actuaciones desarrolladas, Santamaría ha citado la apertura de una antena en China, las misiones comerciales a China y Japón, la presencia en foros internacionales y la organización del Foro del Vehículo Eléctrico e Hidrógeno Verde, cuya tercera edición se celebrará el 28 de mayo en Badajoz. Según ha avanzado, en ese encuentro participarán empresas "muy relevantes", entre ellas varios fabricantes de vehículo eléctrico.

El titular de Economía ha insistido en que la comunidad ha pasado de ser una región "agotada de promesas incumplidas" y con una economía "con freno de mano" a captar el interés de empresas internacionales en sectores estratégicos. En ese relato, la fábrica de cátodos de Mérida aparece como el proyecto más avanzado y uno de los de mayor impacto económico.

Junta de Extremadura

Baterías, centros de datos y energía

Junto a Hunan Yuneng, Santamaría ha mencionado otros proyectos vinculados a la nueva economía industrial y tecnológica. Entre ellos, los grandes campus de centros de datos previstos en Badajoz, Navalmoral de la Mata, Valdecaballeros y Cáceres, enfocados a inteligencia artificial y computación avanzada, con inversiones superiores a 20.000 millones de euros y más de 4.000 empleos.

También ha citado proyectos tecnológicos e industriales avanzados con empresas internacionales que ya han visitado la región y firmado acuerdos de confidencialidad, así como iniciativas relacionadas con el hidrógeno verde, la energía, Ginghong Group, FRV, Everbio o el centro de datos de Merlin Properties en Navalmoral de la Mata, recientemente calificado como proyecto empresarial de interés autonómico y con la tramitación ambiental iniciada esta misma semana.

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Santamaría ha defendido que todas estas inversiones forman parte de una estrategia orientada a crear empleo estable, reforzar el suelo industrial, impulsar la logística y reducir trabas burocráticas. A su juicio, Extremadura tiene ahora una oportunidad para ocupar un lugar relevante en sectores de alto valor añadido que hasta hace pocos años parecían alejados de la región.