Los seis pueblos de Extremadura donde Hacienda llamará para ayudar a hacer la declaración de la renta

Hacer la declaración de la Renta sigue siendo un trámite complejo para muchos contribuyentes, sobre todo en municipios pequeños donde acudir a una oficina puede suponer desplazarse decenas de kilómetros. Para reducir esa barrera, la Agencia Tributaria vuelve a apoyarse este año en su servicio de asistencia telefónica, una fórmula que permite confeccionar la declaración sin salir del municipio.

En Extremadura, más de 8.300 vecinos de seis localidades podrán beneficiarse de este sistema durante la campaña de la Renta, según un análisis realizado por Roams, plataforma especializada en ahorro doméstico. De ese total, más de 2.180 tienen más de 65 años, un colectivo que puede encontrar más dificultades para resolver el trámite por vía digital o para desplazarse a una oficina.

La Agencia Tributaria prevé devolver 13.271 millones en la campaña de la renta de 2025 / El Periódico

Los municipios incluidos son La Parra, Valdetorres y Valencia del Ventoso, en la provincia de Badajoz, y Aldeacentenera, Guadalupe y Zorita, en la provincia de Cáceres. Son localidades en las que la atención a distancia puede tener un impacto directo tanto por la edad de parte de la población como por la distancia respecto a los servicios administrativos presenciales.

Guadalupe, el municipio con más beneficiarios

Guadalupe es el municipio extremeño de la lista con mayor número de potenciales beneficiarios. Según el análisis de Roams, cuenta con más de 1.800 habitantes, de los cuales cerca de 500 superan los 65 años. Le sigue Valencia del Ventoso, también con más de 1.800 vecinos y alrededor de 470 mayores.

Valdetorres figura a continuación, con unos 1.600 habitantes y más de 360 personas senior. En conjunto, los seis municipios incluidos suman una población potencialmente beneficiaria superior a los 8.300 habitantes, de los que más de 2.180 son mayores de 65 años.

"El principal valor de este servicio es que evita desplazamientos innecesarios y acerca un trámite obligatorio a personas que, en muchos casos, tienen más dificultades con la digitalización o viven lejos de las oficinas de Hacienda", ha explicado Pablo Vega, experto en finanzas de Roams.

Uno de cada cuatro vecinos supera los 65 años

El análisis también apunta al peso de la población mayor en estos municipios. En términos relativos, Aldeacentenera es la localidad más envejecida de las incluidas, ya que más del 33% de sus vecinos supera los 65 años. Es decir, más de un tercio de la población.

También destacan Guadalupe y La Parra, donde los mayores de 65 años rondan el 27% de la población, y Valencia del Ventoso, donde se acercan al 26%. En estos casos, aproximadamente uno de cada cuatro habitantes pertenece al colectivo sénior.

"En algunos de estos municipios, la población mayor tiene un peso especialmente relevante. En Aldeacentenera, por ejemplo, más del 33% de los vecinos supera los 65 años, mientras que en Guadalupe y La Parra rondan el 27% y en Valencia del Ventoso se acerca al 26%. Esto demuestra hasta qué punto acercar este tipo de asistencia puede marcar la diferencia en zonas donde una parte importante de la población puede tener más dificultades con los trámites digitales", ha añadido Vega.

Brecha digital y mundo rural

La asistencia telefónica se presenta así como una herramienta para reducir la brecha entre la administración tributaria y los contribuyentes de los pueblos pequeños. Aunque el acceso digital ha avanzado en los últimos años, no todos los vecinos cuentan con las mismas habilidades, recursos o apoyo familiar para realizar gestiones administrativas por internet.

En comunidades como Extremadura, donde una parte importante del territorio está formada por municipios pequeños y dispersos, la posibilidad de hacer la declaración sin desplazarse puede facilitar el cumplimiento de una obligación fiscal que se repite cada año.

"El acceso digital ha avanzado mucho en los últimos años, pero todavía existen municipios donde realizar determinados trámites administrativos sigue siendo complicado sin apoyo. Este tipo de asistencia ayuda a reducir esa brecha y facilita que más contribuyentes puedan cumplir con la campaña de la Renta sin depender de terceros", ha concluido Pablo Vega.