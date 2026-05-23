La Serena empuja a máximos de la década la reserva de agua en Extremadura a las puertas del verano

Kristin azotó Extremadura en enero con vientos que superaron los 100 km/h y numerosos chubascos. También ese mes, la borrasca Joseph enlazó una racha considerable de precipitaciones persistentes.Los temporales continuaron con Ingrid, que dejó acumulados históricos de agua, también Leonardo, con cantidades extraordinarias, y Marta y Oriana. Tras esta sucesión excepcional de lluvias, los pantanos extremeños llegan a las puertas del verano al 84,97%, con 12.273 hectómetros cúbicos de agua embalsada sobre una capacidad total de 14.444.

Se trata de un registro excepcional en comparación con la media de la última década para estas fechas. Supera tanto el dato de la misma semana de 2025, cuando la reserva estaba en 11.771 hectómetros cúbicos (81,49%), como el promedio de los últimos diez años, situado en 8.938 hectómetros cúbicos (61,88%).

Extremadura cuenta ahora con 3.335 hectómetros cúbicos más que su media reciente, una diferencia de más de 23 puntos. Además, la reserva ha vuelto a crecer en la última semana, con 25 hectómetros cúbicos más, justo antes del inicio del periodo de mayor consumo, evaporación y demanda agrícola.

El Guadiana es protagonista

La clave de esta entrada al verano está en el Guadiana. La provincia de Badajoz, donde se concentra el gran peso de esta cuenca en Extremadura, almacena 6.582 hectómetros cúbicos, el 85,57% de su capacidad. Hace un año estaba en 5.410 hectómetros cúbicos (70,33%) y la media de la última década para estas fechas se queda en 3.824 hectómetros cúbicos (49,72%).

CHG

Es decir, el Guadiana extremeño llega al verano con 1.172 hectómetros cúbicos más que hace un año y con 2.758 más que su media reciente. Ese salto explica buena parte de la situación actual de la comunidad y coloca a esta cuenca en una posición muy holgada antes de los meses de más calor.

La Serena, el símbolo del año

El mejor ejemplo de ese cambio está en La Serena, el mayor embalse de España. El pantano pacense almacena 2.983 hectómetros cúbicos y se sitúa al 92,67% de su capacidad. La comparación es muy significativa: en la misma semana de 2025 estaba al 64,65%, con 2.081 hectómetros cúbicos, y su media de los últimos diez años era de solo 1.273 hectómetros cúbicos, el 39,56%.

La Serena guarda ahora 902 hectómetros cúbicos más que hace un año y 1.710 más que su media de la década. Es el dato que da más fuerza a la fotografía hídrica de Extremadura: el gran embalse del Guadiana llega prácticamente lleno al arranque del verano y empuja hacia arriba el conjunto de la reserva regional.

El Tajo, alto pero por debajo de 2025

El Tajo extremeño ofrece una lectura distinta, más matizada. Los embalses de la provincia de Cáceres suman 5.691 hectómetros cúbicos, el 84,29% de su capacidad. También están por encima de la media de los últimos diez años, que se sitúa en 5.113 hectómetros cúbicos (75,73%), pero no alcanzan el nivel de la misma semana de 2025, cuando acumulaban 6.361 hectómetros cúbicos y estaban al 94,21% debido a las lluvias de la primavera.

Ese contraste se explica por el comportamiento del año pasado, cuando las lluvias de mayo dejaron los pantanos cacereños en niveles especialmente altos. Por eso, aunque el Tajo llega bien al verano y supera su promedio reciente en 578 hectómetros cúbicos, no repite la fotografía excepcional de 2025.

Alcántara

El embalse de Alcántara resume esa diferencia. Actualmente almacena 2.755 hectómetros cúbicos, el 87,18% de su capacidad. Está claramente por encima de su media de diez años, situada en 2.457 hectómetros cúbicos (77,77%), pero por debajo de la misma semana del año pasado, cuando alcanzaba 3.077 hectómetros cúbicos y rozaba el lleno con un 97,37%.

La lectura, por tanto, no es homogénea. El Guadiana llega en una situación excepcional y empuja hacia arriba la reserva regional, mientras que el Tajo se mantiene en niveles altos, aunque menos brillantes que los de 2025.

El conjunto de la reserva hídrica deja a Extremadura en una posición muy favorable antes del calor. La región roza el 85% de agua embalsada, mejora el dato del año pasado y se aleja ampliamente de su media de la última década.

España también llega alta

A nivel nacional, la reserva hídrica española se sitúa en el 84,2% de su capacidad, con 47.178 hectómetros cúbicos almacenados, según el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el conjunto de las cuencas completas, el Tajo está al 79,4% y el Guadiana al 85,6%, aunque esos porcentajes ya no se refieren solo a Extremadura, sino a todo su ámbito hidrográfico.