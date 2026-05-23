Yolanda Díaz pide en Extremadura a la patronal que "reparta la riqueza"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este viernes en Badajoz que las patronales "repartan la riqueza" y suban los salarios en la negociación colectiva. Lo ha hecho antes de clausurar el XIII Congreso Confederal de USO, que se ha celebrado en la capital pacense y en el que el sindicato ha renovado sus órganos internos, con Joaquín Pérez como único aspirante a continuar al frente de la organización.

Díaz ha defendido que España vive una situación "privilegiada" en materia laboral, con más de 22,4 millones de personas ocupadas, cifras récord de empleo femenino y más autónomos trabajando, aunque ha reconocido que "aún queda mucho por hacer".

Beneficio para 70.000 personas

En el caso de Extremadura, la ministra ha señalado que casi 70.000 personas ya han visto mejorada su situación por el impacto directo del salario mínimo interprofesional. También ha destacado que el paro se ha reducido 20 puntos en la región gracias a la reforma laboral.

Javier Vendrell Camacho

Díaz ha pedido a los sindicatos que mantengan la presión en los convenios porque, según ha afirmado, los beneficios empresariales son "mayúsculos, más elevados que nunca". "Toca que se ajusten el cinturón quienes más tienen, que repartan la riqueza y que en la negociación colectiva suban los salarios", ha insistido.

Salarios y coste de la vida

El congreso de USO ha servido también para debatir los retos del sindicalismo actual. La organización ha planteado que las subidas salariales tengan en cuenta el encarecimiento de los productos básicos, la alimentación y la vivienda, al considerar que muchas familias no pueden desarrollar una vida normal pese a tener empleo.

El sindicato ha defendido la creación de un subíndice de productos básicos como referencia para las mejoras salariales, porque, según ha advertido, de poco sirve que un convenio suba un 3% o un 5% si los alimentos o la vivienda crecen un 15% o un 30%. También se ha abordado la temporalidad, la parcialidad y la necesidad de adaptar el sindicalismo a las nuevas realidades laborales.

Santi García

Durante su intervención, Díaz ha alertado del riesgo que suponen las posiciones "populistas y autoritarias" para el sindicalismo y ha remarcado que "sin sindicatos, no hay democracia". La ministra ha defendido que las organizaciones sindicales son un elemento de equilibrio social y ha llamado a reforzar su papel en un momento de transformación del mercado laboral.

Feijóo, Rufián y Zapatero

Al margen del congreso, Díaz se ha referido también a varias cuestiones nacionales. Ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez si lo que denuncia tiene "un atisbo de verdad", aunque le ha recordado que en política también hay que "conseguir los votos".

Sobre la propuesta de Gabriel Rufián de liderar un nuevo espacio a la izquierda del PSOE, la vicepresidenta ha asegurado que aplaudirá "cualquier iniciativa que sirva para movilizar a las gentes progresistas" y revalidar un gobierno de coalición. También ha pedido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que dé explicaciones "de manera rápida" por su imputación en torno al caso Plus Ultra, al tiempo que ha defendido dejar actuar a los tribunales.