"El Gobierno no va a decir que no a Almaraz tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear"

Hablemos de infraestructuras: ¿Y para cuándo la autovía completa Cáceres-Badajoz?

Ya hay previstos 200 millones para las salidas de Cáceres y Badajoz. Quedan 400. Me comprometo a que antes del último día de la legislatura en la que yo sea presidente abriremos esa autovía.

El puente de Cedillo y la autovía EX-A1 hasta Portugal se esgrimen hoy como cuestiones de justicia, sobre todo para Cáceres.

Estamos en 2026 recuperando el proyecto del puente de Cedillo gracias a Portugal, en convenio con España. Podía llevar más de 10 años hecho, pero Laureano León, entonces presidente de la Diputación de Cáceres, se encabezonó con que era un proyecto de Miguel Ángel Morales y troceó los 6 millones de euros en pequeños proyectos de los que no se acuerda nadie. En cuanto a la EX-A1, la Junta debe poner ya el dinero para los 20 kilómetros que faltan, porque el resto lo hizo el PSOE. Que Guardiola no busque excusas para culpar de todo a Pedro Sánchez. Ella dijo a los extremeños que la iba construir con un convenio público-privado, primero como autovía de pago. Tiene los mayores presupuestos de Extremadura por el fuerte aumento de las entregas a cuenta del Gobierno: hasta 8.600 millones.

En cuanto a la EX-A1, la Junta debe poner ya el dinero para los 20 kilómetros que faltan, porque el resto lo hizo el PSOE. Que Guardiola no busque excusas para culpar de todo a Pedro Sánchez

El corredor Madrid-Lisboa se confirma para 2030 después de que el Gobierno haya anunciado esta semana un ramal transitorio para sortear el escollo de Toledo. ¿Debe ser ahora el corredor de la Ruta de la Plata la gran batalla política de Extremadura?

Estaba en un cajón y el Gobierno ya aborda el estudio de viabilidad, primer requisito legal. Claro que lo reclamo, debe haber un reparto de la riqueza real y eso significa que se invierta también en ese corredor económico, productivo y comercial. Voy a intentar que las federaciones socialistas de la Ruta de la Plata abordemos esto de una manera seria y constructiva.

Carlos Gil

¿Y por qué no podemos tener un sistema antiniebla en el aeropuerto, como el resto?

Lo del aeropuerto no entra en cabeza humana. ¿Hay motivos que no conocemos los extremeños? Recordemos que es un aeropuerto militar, quizá haya cuestiones de seguridad que no se están facilitando a la opinión pública. Si es por esto, lo entendería y buscaría soluciones. Si es por un capricho, voy a exigirlo todos los días, voy a ser un ariete.

Otra cuestión clave en el campo: ¿qué papel debe tener el regadío en el futuro de Extremadura?

El regadío es el claro ejemplo del fracaso de la presidenta Guardiola, de la consejera Morán y del PP en su conjunto. Se les dejó hecho el proyecto de Tierra de Barros con una declaración ambiental y con el dinero sobre la mesa para que esas familias tuvieran una oportunidad. No lo hicieron. Fue el mayor fracaso de la legislatura. Nosotros queremos aportar soluciones, pero incluso los fondos los están dedicando a otros asuntos, como ocurrió con el puente de Cedillo, cuando Laureano León, entonces presidente de la Diputación de Cáceres, se encabezonó con que era un proyecto de Miguel Ángel Morales y troceó los 6 millones de euros de Europa en pequeños proyectos de los que no se acuerda nadie. Hay que tener altura.

El Regadío de Tierra de Barros fue el mayor fracaso de la legislatura

¿Cuál es su posición exacta con Almaraz: cierre, prórroga, transición pactada…?

Un socialdemócrata nunca va a dejar tirada a una familia que tiene un empleo y que necesita seguir viviendo en una zona. Yo quiero Almaraz hasta el año 2030. Lo voy a reivindicar como ha hecho el PSOE siempre que ha tenido la oportunidad. Coherencia política. Si en 2019 dijimos sí a la continuidad porque no había alternativa industrial en la zona, ahora decimos lo mismo. Este mes de julio el Consejo de Seguridad Nuclear dirá "sí" a la viabilidad para la prórroga de tres años, estoy convencido de que Almaraz cumple con la seguridad. El Gobierno no va a decir que no tras ese informe. En cuanto a las alternativas industriales para la zona, Vara logró el proyecto de la gigafactoría de Navalmoral. Llegó María Guardiola y les dijo a todos los extremeños que eso era una maquetita para dejar pasar el tiempo y que los extremeños pensaran al final que era cosa suya.

Para tantos servicios y proyectos pendientes, Extremadura depende mucho de una financiación justa. ¿Cuál es su posición en la reforma del modelo de financiación autonómica?

Somos progresistas y no vamos a apoyar nunca una financiación que no mejore la situación de partida de Extremadura. Le digo a los extremeños lo mismo que le digo al Gobierno: no voy a aceptar que no llegue un céntimo más a la región, porque aspiro a que la sociedad extremeña intente creer todos los días que se puede ir a mejor.