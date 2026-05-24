Tren en Extremadura
Una incidencia técnica retrasa casi dos horas el tren Madrid-Badajoz de esta tarde
El convoy, que debía partir de Madrid a las 16.30 horas, ha permanecido parado en Atocha Cercanías mientras Renfe gestionaba un cambio de máquina, con salida reprogramada para las 18.15
Nueva incidencia en un tren extremeño. El tren con salida prevista desde Madrid a las 16.30 horas y destino Badajoz no ha partido a su hora de la capital de España debido a una incidencia técnica, según ha confirmado Renfe a este diario.
Los viajeros han permanecido en Atocha Cercanías, donde la compañía ferroviaria ha gestionado el cambio de convoy para poder realizar el trayecto. Según se ha comunicado a los pasajeros, el tren partirá finalmente a las 18.15 horas, lo que supone un retraso de una hora y 45 minutos respecto al horario inicialmente previsto.
Se da además la circunstancia de que esta incidencia se produceun día después de que otro tren extremeño, el Alvia Badajoz-Madrid de la mañana, sufriera una interrupción tras arrollar a un rebaño de ovejas en las inmediaciones de Torrijos, entre Talavera de la Reina y Madrid. El incidente, ocurrido alrededor de la una del mediodía, obligó al convoy a detenerse en mitad del campo durante aproximadamente media hora, hasta la llegada de la Guardia Civil para levantar acta.
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