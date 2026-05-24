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Incendios forestales

El Infoex desactiva el nivel 1 en sendos incendios forestales en Medellín y Campanario

El Plan Infoex ha dado por extinguidos los incendios activados este domingo tras desplegar efectivos terrestres y aéreos

Un helicóptero en un incendio forestal en Extremadura

Un helicóptero en un incendio forestal en Extremadura

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha desactivado el nivel 1 de los incendios forestales que se han declarado este domingo en Medellín y Campanario, según ha informado a través de sus redes sociales.

En torno a las 14,30 horas se ha activado el nivel 1 de operatividad en ambos incendios. En torno a las 15,00 horas, ha desactivado este nivel en el fuego de Campanario y sobre las 17,50 horas lo ha hecho en el de Medellín.

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En las labores de extinción del fuego de Medellín se han desplegado tres unidades de bomberos forestales y dos medios aéreos. En el de Campanario, los efectivos se componen de una unidad de bomberos forestales, dos medios aéreos y un agente del medio natural.

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