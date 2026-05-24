Los técnicos sanitarios llevan este lunes su huelga a las puertas de los hospitales de Plasencia y Don Benito-Villanueva

La sanidad pública afronta este lunes, 25 de mayo, una nueva jornada de huelga, esta vez del personal técnico medio y superior del Sistema Nacional de Salud (SNS). La convocatoria, impulsada en toda España por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, reclama la reclasificación profesional de estos colectivos, con el consiguiente reconocimiento laboral, académico y salarial.

En Extremadura, la protesta tendrá reflejo en dos concentraciones ante centros hospitalarios. Según ha informado el sindicato, los técnicos sanitarios se concentrarán a las 11.00 horas ante el hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena y a las 12.00 horas ante el hospital de Plasencia. Ambas movilizaciones forman parte de la primera jornada de paro convocada para exigir al Gobierno que desbloquee una reivindicación que CCOO considera "un compromiso pendiente".

El sindicato ha reclamado al Ministerio de Hacienda la "inmediata transferencia" de los fondos necesarios para hacer efectiva la reclasificación, una cantidad que cifra en torno a 450 millones de euros. Según CCOO, el procedimiento ya ha sido negociado con el Ministerio de Sanidad y con Función Pública, pero la aplicación real de la medida continúa "bloqueada" por la falta de financiación.

Un compromiso pendiente desde 2022

La reclamación tiene su origen en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022. CCOO recuerda que ese pacto incluía el compromiso de proceder, antes de 2023, a la reclasificación profesional de los técnicos medios y superiores del SNS.

La medida supondría el paso de los técnicos medios sanitarios del grupo C2 al C1 y de los técnicos superiores sanitarios del grupo C1 al grupo B, de acuerdo con la clasificación profesional prevista en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público. Para el sindicato, se trata de ajustar la categoría laboral de estos profesionales a su formación académica, su nivel de competencias y las tareas que "efectivamente" desempeñan dentro del sistema sanitario.

CCOO defiende que esta actualización implicaría una mejora de las condiciones laborales, un mayor reconocimiento profesional y el correspondiente incremento salarial. La organización ha advertido además de que no descarta nuevas movilizaciones si persiste el bloqueo de los fondos.

Quiénes son los técnicos afectados

La protesta afecta al personal sanitario de formación profesional encuadrado en los grupos C1 y C2 del Sistema Nacional de Salud. En el primer bloque figuran los técnicos superiores sanitarios, entre ellos los profesionales de laboratorio clínico y biomédico, imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, anatomía patológica y citodiagnóstico, radioterapia y dosimetría, documentación y administración sanitaria, higiene bucodental, dietética y nutrición, salud ambiental, prótesis dentales, ortoprotésica, audiología protésica y óptica de anteojería, entre otras especialidades.

En el segundo bloque están los técnicos medios sanitarios, como los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, farmacia y emergencias sanitarias. CCOO sostiene que estos colectivos arrastran desde hace años una falta de reconocimiento acorde con las funciones reales que asumen en hospitales, centros de salud y otros servicios del sistema público.

Sara Fernández

Servicios mínimos en Extremadura

La huelga afectará en Extremadura al Servicio Extremeño de Salud (SES). La Junta ha establecido servicios mínimos para garantizar la asistencia sanitaria durante los paros, al tratarse de un servicio público esencial vinculado al derecho a la protección de la salud.

Con carácter general, durante la jornada se mantendrá una dotación de personal equivalente a la existente en un día festivo para asegurar la atención urgente e inaplazable en todos los centros sanitarios dependientes o vinculados al SES, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, incluido el Banco de Sangre.

La resolución autonómica garantiza además la asistencia sanitaria programada a pacientes con patologías críticas o especialmente graves cuya evolución pueda verse afectada por retrasos o reprogramaciones. Entre los servicios considerados esenciales figuran urgencias hospitalarias, diálisis, reanimación y cuidados críticos, quirófanos para cirugía urgente y oncológica, oncología radioterápica, hospitales de día oncohematológicos, diagnóstico por imagen urgente, anatomía patológica, farmacia, laboratorio, hemodinámica y consultas de alto riesgo obstétrico y oncología.

También se fija en un 30% la plantilla mínima de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería por turno en hospitalización general, una de las categorías incluidas dentro del bloque de técnicos medios sanitarios.

Un calendario sanitario cargado de protestas

La movilización de los técnicos llega en un contexto de conflictividad sanitaria más amplio. La semana pasada, CCOO y UGT ya se concentraron ante el Ministerio de Hacienda en Madrid para exigir la plena implantación de la reclasificación profesional de los técnicos medios y superiores del SNS. Según los sindicatos, más de 2.000 personas participaron en aquella protesta.

En paralelo, continúa abierta la huelga nacional de médicos contra el borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad. En lo que va de 2026, los facultativos han mantenido cuatro semanas de paro, una por mes desde febrero. La semana correspondiente a mayo se ha desarrollado entre el pasado lunes y viernes.

Los médicos mantienen además nuevos paros previstos del 15 al 19 de junio, mientras que los técnicos sanitarios tienen también fijada una segunda jornada de huelga desde las 8.00 horas del 15 de junio hasta las 8.00 horas del día 16.