Trabajadores y escolares extremeños afrontan una semana de hasta 41 grados a un mes del verano

Extremadura encara una semana de calor intenso en plena actividad ordinaria, con trabajadores, escolares y familias aún lejos de las vacaciones, sin piscinas abiertas de forma generalizada y cuando todavía falta casi un mes para la llegada oficial del verano. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa las máximas en valores propios de julio, con hasta 41 grados en Badajoz y registros sostenidos por encima de los 35 grados en las dos capitales.

El episodio arrancará este lunes 25 de mayo con 38 grados de máxima en Badajoz y una mínima de 18, mientras que Cáceres alcanzará los 36 grados, con una mínima de 20. La jornada estará marcada por cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución y sin descartar algunos chubascos dispersos con tormenta en el norte de la comunidad.

Calor en días lectivos y laborales

La situación continuará el martes 26, con otros 38 grados en Badajoz y 35 en Cáceres, en una jornada poco nubosa o despejada, también con nubosidad de evolución. Las mínimas se situarán en 18 grados en la capital pacense y en 19 en la cacereña.

El calor dará un paso más el miércoles 27, cuando Badajoz llegará a los 40 grados y Cáceres a los 37. Las mínimas también subirán, con 19 grados en Badajoz y 21 en Cáceres. La Aemet prevé cielos poco nubosos y temperaturas en ligero ascenso, en una semana que obligará a desarrollar la actividad laboral, educativa y cotidiana bajo condiciones más propias del verano que de finales de mayo.

El pico llegará el jueves

El día más duro llegará previsiblemente el jueves 28, con 41 grados de máxima en Badajoz y 38 en Cáceres, además de mínimas de 21 grados en ambas capitales. La jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados, con escaso alivio térmico durante el día.El viernes 29 las máximas bajarán ligeramente, aunque seguirán siendo muy elevadas: 39 grados en Badajoz y 37 en Cáceres, con mínimas de 21 grados en las dos ciudades. El sábado, último día de la predicción semanal de la Aemet, Badajoz volverá a situarse en 39 grados, con 22 de mínima, mientras que Cáceres alcanzará los 37 grados, con 23 de mínima.

El episodio llega cuando todavía no ha comenzado el verano y cuando la mayoría de los extremeños mantiene sus rutinas habituales. La semana se presenta especialmente exigente para quienes trabajan al aire libre, para los desplazamientos diarios, para los centros educativos y para las actividades ordinarias de una región que afrontará temperaturas extremas antes incluso de cerrar mayo.

Sara Fernández

Aulas bajo presión

El calor también vuelve a poner el foco en los centros educativos extremeños. CCOO y Freampa-CP han advertido de que las altas temperaturas en las aulas ya no pueden tratarse como una incidencia puntual y han reclamado más planificación, medidas estables de climatización, zonas de sombra, ventilación y acceso al agua mientras llegan las obras estructurales. La campaña llega después de una primera convocatoria de ayudas de 30 millones de euros, de la que, según el sindicato, solo se adjudicaron algo más de 9,4 millones para actuar en 74 centros educativos.

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En cualquier caso, el primer golpe de calor de 2026 ya está aquí. La previsión aconseja extremar la prudencia en las horas centrales del día, evitar esfuerzos prolongados bajo el sol, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a niños, mayores y personas vulnerables. En Extremadura, el calor se adelanta al calendario y convierte la última semana de mayo en una prueba de resistencia cotidiana.