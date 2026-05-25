Activado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio en Novelda del Guadiana
Se han desplazado dos camiones de bomberos forestales, un medio aéreo, una maquinaria pesada, dos agentes del medio natural y un técnico de extinción
El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha activado este lunes a las 14:00 el nivel 1 de peligrosidad en un incendio en la pedanía pacense de Novelda del Guadiana. Se han desplazado para trabajar en la extinción del incendio dos camiones de bomberos forestales, un medio aéreo, una maquinaria pesada, dos agentes del medio natural y un técnico de extinción.
Además, Cruz Roja ha movilizado un equipo de emergencias hasta la zona.
Dos fuegos ayer
Cabe recordar que este domingo también se produjeron otros dos incendios en Medellín y Campanario. En torno a las 14.30 horas el Infoex activó el nivel 1 de operatividad en ambos fuegos. Sobre las 15.00 horas se desactivó en el de Campanario y sobre las 17.50 horas en el de Medellín.
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