Transición verde
Las agencias europeas de energía eligen Extremadura como punto de encuentro
La región acogerá en mayo de 2027 la asamblea general de FEDARENE, la principal red europea de agencias regionales y locales de energía y medio ambiente
Extremadura será sede en mayo de 2027 de la Asamblea General de la Federación Europea de Agencias y Regiones para la Energía y el Medio Ambiente (FEDARENE), un encuentro que reúne cada año a representantes de agencias de energía e instituciones europeas vinculadas a la transición energética, la acción climática y las políticas de neutralidad climática.
La elección de la candidatura extremeña se ha anunciado esta semana en la ciudad italiana de Módena, donde se ha celebrado la edición de 2026. Allí, Rachel Tully, responsable de proyectos europeos de la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX), ha presentado la propuesta de Extremadura y algunos detalles de la próxima cita.
Escaparate europeo
La designación de Extremadura como sede permitirá mostrar ante entidades de todo el continente los avances de la región en el despliegue de energías renovables, el impulso del autoconsumo y la mejora de la eficiencia energética en el sector público y residencial.
La cita llega además en un momento en el que Extremadura ha ganado peso en el mapa energético nacional por su capacidad de generación renovable, especialmente en solar fotovoltaica, y por el interés creciente de nuevos proyectos vinculados al almacenamiento, la industria asociada a la energía limpia y la transición hacia modelos más sostenibles. Ese papel convierte a la región en un territorio especialmente visible dentro del debate europeo sobre cómo producir, gestionar y aprovechar mejor la energía.
La Junta de Extremadura destaca que la cita también servirá para reforzar la colaboración con agencias e instituciones europeas de cara a futuras convocatorias de fondos comunitarios, en un momento en el que las regiones buscan un papel más activo en el diseño de las políticas energéticas y climáticas.
FEDARENE fue fundada en 1990 y constituye la principal red europea de agencias regionales y locales de energía y medio ambiente. En la actualidad cuenta con más de 90 miembros de 24 países europeos y actúa, según el Ejecutivo regional, como un "puente directo de cooperación" entre las regiones y las instituciones de la Unión Europea.
AGENEX en la red
AGENEX, organismo adscrito a la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, se incorporó formalmente a FEDARENE en 2023, durante la asamblea general celebrada en Kilkenny (Irlanda).
A esta red europea pertenecen también otras trece agencias regionales y locales españolas, entre ellas las del País Vasco, Castilla y León o Andalucía, que se ha unido este año. La asamblea general situará así a Extremadura como punto de encuentro del debate europeo sobre energía, clima y cooperación regional.
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