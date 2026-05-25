La huelga deja ya 261.000 consultas y 3.206 operaciones anuladas en Extremadura, a falta de otra semana de paro

La huelga nacional de médicos ha vuelto a agrandar su impacto asistencial en Extremadura. Las convocatorias desarrolladas entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 han dejado ya en la región 261.423 consultas anuladas y 3.206 operaciones suspendidas, según los datos aportados por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

El último paro, celebrado entre el 18 y el 22 de mayo en protesta por el Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad, ha añadido por sí solo 61.640 consultas canceladas y 1.236 intervenciones quirúrgicas suspendidas. Antes de esta última semana, el conflicto acumulaba en la comunidad 199.783 consultas anuladas y 1.970 operaciones suspendidas, de acuerdo con el balance conocido al inicio de la convocatoria.

Un salto en el balance

El peso de esta última semana ha sido notable dentro del conjunto del conflicto. Las 61.640 consultas anuladas representan casi una cuarta parte del total acumulado desde diciembre. En el caso de las operaciones, el impacto ha sido aún más acusado: las 1.236 intervenciones suspendidas entre el 18 y el 22 de mayo suponen más de un tercio de todas las cancelaciones quirúrgicas registradas hasta ahora.

El seguimiento del cuarto paro semanal de 2026 se ha movido en porcentajes similares a los de convocatorias anteriores. Según el SES, la adhesión ha sido del 17,67% el lunes, del 16,32% el martes, del 17,45% el miércoles y del 15,02% el jueves.

Sara Fernández

El Estatuto Marco, origen del conflicto

La huelga ha sido convocada en rechazo al Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad. Los sindicatos médicos reclaman un marco propio que reconozca la singularidad de la profesión, mejoras retributivas en las guardias, jubilaciones anticipadas voluntarias y la eliminación de la movilidad forzosa.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), convocante de la sucesión de paros, ha anunciado que, tras la huelga prevista para la semana del 15 al 19 de junio, dará una tregua durante los meses de verano. Sin embargo, ha advertido de que si el Ministerio de Sanidad no se sienta a negociar habrá "una escalada" del conflicto en otoño.

Servicios mínimos

Durante las convocatorias, el SES ha mantenido activados los servicios mínimos para garantizar la atención urgente, la asistencia a pacientes vulnerables y la continuidad de los procesos que no pueden demorarse sin riesgo clínico.

En la práctica, han quedado cubiertos los servicios de urgencias y emergencias, la asistencia urgente hospitalaria y áreas especialmente sensibles como diálisis, reanimación y cuidados críticos, cirugía urgente, cirugía oncológica ya programada, tratamientos oncológicos, hospitales de día, cuidados paliativos, pruebas urgentes, farmacia, laboratorio y consultas de alto riesgo obstétrico y oncológico.

Aun así, el balance acumulado muestra el efecto creciente del conflicto sobre la actividad ordinaria del sistema sanitario extremeño, especialmente en consultas programadas e intervenciones quirúrgicas aplazables.