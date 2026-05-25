Nuevo aviso amarillo en Extremadura por calor: Vegas del Guadiana llegará este martes a los 38 grados

La comarca pacense de Vegas del Guadiana estará este martes, 26 de mayo, en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de 38 grados. Este aviso por calor se activará a las 14.00 horas de este martes y permanecerá hasta las 20.00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A nivel regional, Aemet prevé cielos poco nubosos, sin descartar algunos chubascos dispersos con tormenta en el norte. El viento del sureste o variable, flojo con intervalos de moderado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 38 grados en la provincia pacense y entre los 20 y 36 grados en la provincia cacereña.

A nivel nacional

Junto a esta comarca de la provincia de Badajoz, las altas temperaturas pondrán también en aviso a puntos de Cantabria y País Vasco, mientras que el viento y las olas harán lo propio con zonas de Andalucía. De hecho, las máximas superarán los 34-36ºC en las islas canarias orientales, cuadrante suroeste peninsular, Ebro y zonas del Cantábrico.

En concreto, los avisos por calor se localizarán en el Litoral cántabro, Liébana y Centro y Valle de Villaverde; Badajoz; Guipúzcoa y Vizcaya, y Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En paralelo, Cádiz estará en aviso por viento y olas.

Aemet prevé que la dana que afectó al noroeste peninsular en días previos tienda a rellenarse y a alejarse, por lo que quedará una situación de estabilidad generalizada en el país. En este marco, predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En litorales de Galicia, Cataluña y norte de Baleares habrá nubes bajas que podrían dar lugar a brumas o nieblas costeras.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución dispersa en montañas del centro y norte y podría caer algún chubasco aislado en el Pirineo y el Sistema Central. Mientras tanto, en Canarias se registrarán intervalos de nubes medias y altas con algún chubasco en las islas montañosas. Asimismo, habrá calima en el archipiélago canario, más abundante en las islas orientales y también posible en el oeste de la Península.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal señala que las temperaturas aumentarán en Canarias. Sin embargo, no se esperan grandes cambios ni en la Península ni en Baleares, salvo descensos de las máximas en el norte de Galicia y Cantábrico occidental y una bajara ligera de las mínimas. Amplias zonas del país permanecerán en valores elevados para la época y se superarán los 34-36ºC en el cuadrante suroeste peninsular, regiones del Cantábrico, Ebro y Canarias orientales.

Noticias relacionadas

Por lo demás, la predicción indica que mañana soplará viento de componentes este y sur en la Península, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el Estrecho y moderado en zonas aledañas y litorales del sureste; flojo en el resto. En el Cantábrico y Galicia rolará a oeste, arreciando en litorales. Además, habrá viento de componente norte en los archipiélagos, flojo en Baleares y de flojo a moderado en Canarias.