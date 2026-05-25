Sanidad, dependencia y educación centran el primer presupuesto de PP y Vox en Extremadura

La Junta de Extremadura llevará esta semana al Consejo de Gobierno los Presupuestos Generales de la comunidad para 2026, unas cuentas que suponen el estreno económico del nuevo Ejecutivo de coalición entre PP y Vox. La presidenta regional, María Guardiola, ha adelantado este lunes que el proyecto superará los 8.800 millones de euros y que reservará incrementos específicos para áreas especialmente sensibles para los ciudadanos.

El aumento más significativo se concentrará en Sanidad y Dependencia, con 500 millones de euros más, mientras que Educación contará con otros 170 millones adicionales. Son las principales cifras que ha avanzado Guardiola en una entrevista en Canal Extremadura TV, en el marco del Premio Carlos V, donde ha defendido que las cuentas de 2026 serán "los mejores presupuestos que va a tener la comunidad autónoma en la historia".

Más dinero para servicios esenciales

El proyecto presupuestario, según ha explicado la presidenta, tendrá como prioridad seguir "avanzando en el bienestar de los ciudadanos", reforzar los servicios públicos e impulsar los sectores productivos para que Extremadura continúe generando empleo y crecimiento.

La lectura ciudadana de las cuentas pasa, por tanto, por tres grandes bloques: más recursos para la sanidad pública y la atención a la dependencia, más dotación para educación y un presupuesto global que se situará por encima de cualquier ejercicio anterior. Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, el texto será registrado en la Asamblea de Extremadura para iniciar la tramitación parlamentaria con el objetivo de que quede aprobado "cuanto antes".

Primer examen económico de la coalición

Los presupuestos de 2026 serán también las primeras cuentas elaboradas por el Gobierno conjunto de PP y Vox tras el acuerdo de gobernabilidad alcanzado después del adelanto electoral del 21 de diciembre. Guardiola ha insistido en que el Ejecutivo "tiene que ser estable" y ha defendido que, aunque está compuesto por dos partidos, funciona como un "gobierno único" con "el mismo objetivo de mejorar Extremadura, mejorar la vida de los extremeños".

La presidenta ha recordado que el pacto con Vox incluye la aprobación de los presupuestos regionales durante los cuatro años de legislatura. "Esta semana vamos a aprobar los primeros presupuestos, los del 2026, y ese acuerdo lo que refleja es que vamos a tener presupuestos durante estos cuatro años de la legislatura", ha señalado.

Del bloqueo a la estabilidad

Guardiola ha situado estas cuentas dentro de la nueva etapa política abierta tras las elecciones autonómicas anticipadas. La presidenta ha recordado que convocó los comicios "para salir de una situación de bloqueo" y ha considerado que ahora existe un acuerdo que permitirá ofrecer "ese horizonte de gobernabilidad que tanto necesita Extremadura".

En esa línea, ha defendido que el Ejecutivo autonómico quiere ser "un gobierno cercano, un gobierno que escucha, un gobierno que empatiza, un gobierno que gestiona, que actúa para solucionar los problemas de la gente". También ha añadido que será "un gobierno que va a dar siempre la cara, un gobierno que no se esconde, transparente, que rinde cuentas".

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Con el trámite presupuestario a punto de arrancar, el debate se trasladará ahora a la Asamblea, donde las cifras anunciadas por Guardiola deberán concretarse por consejerías, programas e inversiones. El primer mensaje político y ciudadano ya está fijado: más de 8.800 millones de euros, con el foco puesto en sanidad, dependencia y educación, y con las cuentas como primera prueba de estabilidad del nuevo Gobierno de coalición.