Transición energética con acento rural: así impulsa Extremadura el modelo ‘Dehesa Viva’

Extremadura se posiciona como uno de los territorios donde la transición energética comienza a tomar forma desde el ámbito rural. La Fundación EDP ha seleccionado el proyecto ‘Dehesa Viva’ como una de las doce iniciativas beneficiarias de su programa Energía Solidaria, dotándolo con una inversión de 91.000 euros destinada a impulsar un modelo sostenible, replicable y con impacto directo en la calidad de vida de la población.

La iniciativa, desarrollada en la provincia de Badajoz por dos organizaciones sin ánimo de lucro: la Fundación Repoblación y la Compañía Maximalista, se plantea como un centro de demostración orientado a la transición energética en entornos rurales. Su objetivo no es únicamente introducir soluciones renovables, sino también generar empleo, formar profesionales y ofrecer servicios gratuitos de asesoramiento energético a los vecinos.

“Es un proyecto complejo, pero muy bien articulado y con múltiples capas de impacto en la comunidad rural”, explica Juan Ovies, responsable del programa en la Fundación EDP, quien destaca especialmente su capacidad para combinar innovación y aplicación práctica en el territorio.

El proyecto se desarrollará durante dos años y tendrá como epicentro la recuperación de la huerta histórica de La Candela, en Valverde de Burguillos, un enclave reconocido por su sistema tradicional de regadío. Este espacio, actualmente en desuso, se transformará en un laboratorio vivo donde se aplicarán técnicas de arquitectura tradicional y eficiencia energética.

Formación y empleo en el centro del cambio

Uno de los pilares fundamentales de ‘Dehesa Viva’ es la formación. Albañiles, constructores y profesionales del sector recibirán capacitación en técnicas sostenibles adaptadas al entorno rural, con el objetivo de mejorar sus competencias y aumentar el valor añadido de su trabajo.

“Queremos recuperar prácticas tradicionales y adaptarlas al presente, generando oportunidades laborales y mejorando la calidad de las viviendas”, señala Natalia Fernández, socia de la Compañía Maximalista. Esta formación no solo permitirá mejorar la eficiencia energética de los hogares, sino también reducir el consumo y, por tanto, el coste de la factura energética.

Además, el proyecto incluye un servicio de consultoría gratuita dirigido a los vecinos de la comarca, orientado a asesorar sobre cómo rehabilitar sus viviendas con criterios de eficiencia y bajo coste. Una medida especialmente relevante en una región donde las condiciones climáticas, con veranos muy calurosos e inviernos fríos, influyen directamente en el bienestar doméstico.

Primera intervención que realiza el proyecto. / Compañia Maximalista

Impacto social y territorial

La iniciativa prevé beneficiar directamente a unas 1.700 personas e indirectamente a más de 3.000, en un contexto marcado por la despoblación y la falta de oportunidades en el medio rural. En municipios como Valverde de Burguillos, con apenas 250 habitantes, este tipo de proyectos suponen una oportunidad para dinamizar la economía local y fijar población.

Desde la Fundación EDP insisten en que la transición energética no puede desligarse del componente social. “Hay que creer en las zonas rurales. Son clave en este proceso y deben ser protagonistas”, subraya Juan Ovies, quien defiende que este tipo de iniciativas permiten mitigar los efectos negativos de los cambios en el modelo energético.

El programa Energía Solidaria, que en esta edición destina cerca de un millón de euros a proyectos en seis comunidades autónomas, refuerza así su apuesta por un modelo de transición energética justa, basado en la innovación, la colaboración y la participación activa de las comunidades.

En este contexto, ‘Dehesa Viva’ se presenta como un ejemplo de cómo la sostenibilidad puede ir de la mano del desarrollo local. Un proyecto que no solo transforma espacios, sino también oportunidades, y que sitúa al medio rural en el centro del cambio energético que define el presente y el futuro.

Proyectos e iniciativas como esta evidencian que el futuro energetico no solo se juega en las grandes ciudades, sino también en los pequeños municipios, donde la innovación puede convertirse en una herramienta clave para garantizar cohesión, sostenibilidad a medio y largo plazo y, sobre todo, arraigo.