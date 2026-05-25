Unidas por Extremadura exige a la Junta climatizar ya las aulas ante el calor

La coportavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, ha exigido este lunes a la Junta que ejecute "desde ya" la ley de mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños, aprobada en 2019.

Fernández ha recordado que esta norma fue impulsada por Unidas por Extremadura y que contó en su día con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. A su juicio, la situación en muchos colegios e institutos de la región vuelve a evidenciarse con la llegada del calor.

Calor en un colegio. / EL PERIÓDICO

La dirigente ha lamentado en rueda de prensa que la climatización en las aulas extremeñas siga siendo "ineficiente" y que se alcancen temperaturas en las que, según ha afirmado, es "imposible tener al alumnado". También ha señalado que hay centros que "tienen que cerrar antes de tiempo porque es imposible que los menores estén en estas aulas estudiando".

Para Fernández, esta cuestión debería "ser una prioridad desde el inicio de curso". Tras los últimos anuncios de la Consejería de Educación, ha considerado que se trata "del cuento de nunca acabar" porque, según ha dicho, "siempre que viene el verano se habla de climatización en las aulas, pero no se implementa desde el principio del curso escolar".

Incendios en Tentudía y Medellín

La coportavoz de Unidas por Extremadura también ha reclamado a la Junta que declare ya la época de peligro alto de incendios en Extremadura. La formación vincula esta petición a las altas temperaturas y a los fuegos registrados durante el fin de semana: tres en la comarca de Tentudía y otro en Medellín.

Un vehículo de Cruz Roja Extremadura presente de manera preventiva para el incendio forestal en Novelda (Badajoz). / Cruz Roja

Fernández ha pedido además que se activen "las plantillas de extinción de incendios, los bomberos y a los agentes del medio natural al 100%" ante un verano que, según ha advertido, puede ser complicado y una primavera que ya está dejando episodios de fuego en la región.

La representante de Unidas por Extremadura ha agradecido el trabajo de los equipos que han participado este fin de semana en las labores de extinción y ha defendido que la prevención de incendios debería ser "prioritaria".

En ese contexto, ha acusado a la Junta de no aplicar medidas suficientes frente al cambio climático. "Las políticas de negacionismo del cambio climático tienen estas consecuencias", ha afirmado Fernández, que ha relacionado esta situación con las borrascas e inundaciones del invierno y con los incendios de esta primavera.

Reivindicaciones laborales y Almaraz

Fernández ha señalado también que miembros de Unidas por Extremadura han estado este fin de semana en Madrid acompañando distintas reivindicaciones de la ciudadanía extremeña.

Entre ellas, ha citado el apoyo a las técnicas de Educación Infantil, las TEI, que reclaman mejoras en sus condiciones laborales. La coportavoz ha exigido a la consejera de Educación, Sandra Valencia, que se reúna con ellas, tal y como, según ha indicado, prometió en el último pleno de la Asamblea de Extremadura.

La formación también participó en la manifestación contra alargar de la vida útil de la central nuclear de Almaraz. Fernández ha defendido que Unidas por Extremadura siempre ha sido "muy clara" sobre esta cuestión y ha insistido en que la central "ya ha cumplido su función, su tiempo de vida y es necesario cerrarla".

La dirigente ha reclamado, además, un plan de reestructuración e industrialización para la comarca del Campo Arañuelo, una de las zonas más directamente vinculadas al futuro de la instalación nuclear.

Críticas por el Premio Carlos V

La coportavoz de Unidas por Extremadura se ha referido, por último, a la entrega del Premio Carlos V al Comité Europeo de las Regiones. Fernández ha criticado que el Partido Popular haya querido, a su juicio, utilizar estos premios "de manera partidista" por la presencia del presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, vicepresidente primero del Comité Europeo de las Regiones.

Fernández ha recordado que la Junta Electoral obligó a cambiar la fecha de la entrega porque inicialmente coincidía con la campaña electoral andaluza.

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"Estamos acostumbradas a que la señora Guardiola utilice las instituciones públicas como propaganda partidista del Partido Popular", ha asegurado la dirigente de Unidas por Extremadura, que ha añadido que su formación duda de que el Premio Carlos V hubiera sido concedido al Comité Europeo de las Regiones "si no hubiera estado Moreno Bonilla de vicepresidente".