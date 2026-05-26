Aeceriber refuerza desde Extremadura la unidad del sector del ibérico con su nueva junta directiva

La Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico (Aeceriber), ha renovado su Junta Directiva tras la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 21 de mayo en Zafra. La entidad inicia una nueva etapa con el objetivo de reforzar la representatividad del sector, defender la pureza racial y adaptar sus órganos de gobierno a la realidad actual del ibérico.

Una nueva etapa para el ibérico

Durante su intervención, la presidenta de Aeceriber, Lucía Maesso Corral, aseguró que este proceso supone “una oportunidad para reforzar la representatividad del sector y adaptar los órganos de gobierno a la realidad actual del ibérico”. Maesso subrayó además la importancia de afrontar este nuevo mandato “con responsabilidad, equilibrio y visión de futuro”, en un momento de transformación para las explotaciones y empresas vinculadas al cerdo ibérico.

La presidenta también puso en valor el papel histórico de Aeceriber y de las anteriores juntas directivas en la defensa de la pureza racial, la calidad y la tradición del cerdo ibérico. Según Lucía Maesso Corral, ese legado constituye “una base irrenunciable de nuestra identidad”, especialmente en un sector que mantiene un fuerte arraigo en Extremadura y en otros territorios productores.

Más representatividad territorial y empresarial

La renovación llega en un contexto marcado por la evolución del sector, los procesos de concentración y la aparición de nuevas estructuras empresariales. Aeceriber plantea esta nueva Junta Directiva como un espacio común capaz de conjugar tradición, innovación y compromiso con el futuro del ibérico, incorporando una visión más amplia y equilibrada de la actividad ganadera.

La candidatura proclamada para el nuevo mandato está encabezada por Lucía Maesso Corral como presidenta. Junto a ella figuran Alberto Márquez García, de Sánchez Romero Carvajal, Jabugo S.A., como vicepresidente primero; José Luis Urquijo Narváez como vicepresidente segundo; Aurelio Soto Guerrero como secretario general; Álvaro López-Montenegro Enrile, de Castillo de Castellanos S.L., como tesorero, y María José Nieto Collado, de Valdecarras S. Coop., como censora.

Extremadura, con presencia destacada

La nueva Junta Directiva se completa con vocales de distintas comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia. La representación extremeña estará integrada por Ana Encinas de Miguel, de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas Montes de Cornalvo; Francisco Hernández Benegas; Alberto Pasalodos Sánchez, y Juan José Serrano Romero, de Medianas de Serrano.

Andalucía contará con Fernando Cornello Palacios, Ricardo Delgado Vizcaíno, de COVAP, Benjamín Redondo Romero, de Las Cántaras del Serrano, y José María Sánchez Lancha. Por Castilla y León estarán Jesús García Sierra, de Ibericogen, y Bernardo Hernández Tinoco, de Agropecuaria BEHER; mientras que Castilla-La Mancha estará representada por Javier Peinado del Pino, de ICPOR Castilla-La Mancha, y Murcia por Inmaculada Cánovas Fuertes, de CEFU.

Defensa del ibérico 100%

Con esta renovación, Aeceriber reafirma su compromiso con la defensa de la pureza racial y del ibérico 100%. La asociación sostiene que el futuro del sector pasa por una evolución responsable que refuerce la unidad, mantenga la calidad como seña de identidad y preserve el valor de una producción estrechamente vinculada a la dehesa y al territorio.