Los alumnos extremeños de centros sin comedor escolar público recibirán una ayuda de 764 euros

La Junta de Extremadura ha concedido 373.908 euros en ayudas destinadas a sufragar los costes de comedor escolar correspondientes al curso 2025/2026. La medida beneficiará a 489 alumnos y alumnas cuyos centros educativos no disponen de comedor gestionado por Educación. La resolución se ha publicado este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), donde queda recogida la relación de ayudas aprobadas dentro de esta convocatoria.

La subvención asciende a 764,64 euros por estudiante y está pensada para aquellos casos en los que el centro educativo no dispone de servicio de comedor gestionado por la Consejería de Educación. Es decir, funcionan como una compensación para sufragar el gasto del comedor cuando el servicio no lo presta directamente la Junta en ese centro. En estos supuestos, las familias pueden recibir financiación siempre que cumplan los mismos requisitos socioeconómicos establecidos para acceder a una plaza gratuita en los comedores escolares dependientes de la Administración educativa.

Requisitos para las familias beneficiarias

Para acceder a estas ayudas, los beneficiarios deben tener residencia familiar en Extremadura o la condición de extremeño. Además, el alumnado debe estar matriculado en su centro de adscripción en los niveles educativos incluidos en la convocatoria: tercer curso del primer ciclo de Infantil dentro del programa experimental Aula Dos, segundo ciclo de Infantil, enseñanza obligatoria o FP Básica.

El objetivo de esta línea es cubrir una necesidad cotidiana para muchas familias extremeñas cuando el centro no cuenta con comedor propio gestionado por la Administración educativa. En la práctica, la ayuda permite compensar el coste de este servicio en igualdad de condiciones con el alumnado que sí puede acceder a comedor gratuito en centros donde existe este recurso.

Las listas con la totalidad de las ayudas concedidas están expuestas en los tablones de anuncios de las delegaciones provinciales de Educación. También pueden consultarse a través de la plataforma educativa Educarex, según la información facilitada por la Junta.

Consulta de las listas

La publicación de la resolución permite a las familias comprobar si forman parte de la relación definitiva de beneficiarios. La Consejería de Educación y Formación Profesional ha habilitado para ello los canales habituales de consulta en las delegaciones provinciales y en la plataforma educativa regional.

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La medida se enmarca en las políticas de apoyo a la escolarización y a la conciliación familiar en Extremadura, especialmente en los municipios y centros donde no existe comedor gestionado directamente por la Administración educativa.